Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, a reacționat dupa ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, care intre timp a demisionat din funcția de premier. Intr-o postare in care vorbește despre „Daddy”, porecla data lui Dragnea de liderii social-democrați, Basescu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este &"un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne în 12 luni&", transmitându-i acestuia ca România

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea "un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara", ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat un nou atac prin care acuza efectele nefaste pe care conflictele interne din PSD, cauzate de ambiția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, le au asupra interesului național. Schimbarile de guvern vin intr-un context in care situația…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este ”un descreierat bolonav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni”, transmitandu-i acestuia ca Romania afla intr-o zona cu tensiuni militare,

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. „Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Victor Ponta, reacție-fulger la „execuția” lui Tudose:…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate esua. 'Daddy,…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului l-a facut pe fostul presedinte Traian Basescu, sa-l 'distruga' pur si simplu pe Liviu Dragnea. In direct pe B1TV, Basescu l-a facut praf pur si simplu pe Dragnea si a anuntat o adevarata apocalipsa pentru Romania.Citeste si: ALERTA – Conducerea…

- "Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan."Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da intotdeauna…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine in scandalul momentului. Liderul PMP condamna prin cuvinte dure repercusiunile pe care „lupta de putere” dintre premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea o are asupra funcționarii statului.

- "La ANAF si in tot Ministerul de Finante este deja un dezastru provocat de absurda "revolutie fiscala"! Premierul Tudose poate sa rezolve situatia printr-o ordonanta care sa proroge termenele de intrare in vigoare pana cand se face o analiza serioasa si se indreapta greselile si masurile absolut…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.”Comitetul Executiv National de…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- 10 ianuarie – Presedintele Statelor Unite, Barack Obama, si-a luat ramas de la americani si le-a multumit acestora in timpul unui discurs de adio pronuntat la Chicago. „M-ati facut un presedinte mai bun si un om mai bun”, a inceput discursul presedintele american, al carui al doilea mandat se apropie…

- Fostul șef al statului, Traian Basescu, a postat un comentariu acid pe Facebook la adresa ultimelor ieșiri publice ale liderului social-democrat Liviu Dragnea. Basescu il compara pe șeful PSD cu un “scamator” care face turul televiziunilor pentru a “trambița succesele” guvernarii. Traian Basescu a postat…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține intr-o postare pe Facebook ca salariile cresc degeaba daca Romania nu are o infrastructura puternica pentru serviciile publice. „Prea putini romani inteleg ca marea prioritate a tarii este sa aiba aliati siguri si, prin aceasta, securitatea…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Iohannis, a incasat anul trecut din salarii 28.122 de lei, in crestere cu aproape 6.000 de lei fata de 2015. Veniturile primului om in stat au fost de aproape sapte ori mai mari in 2016. Astfel, veniturile salariale ale lui Iohannis au fost de 196.155 de lei,…

- Dezvaluiri soc in direct la Romania TV. Un parlamentar din Opozitie a lansat o ipoteza uluitoare. A devoalat numele viitorului presedinte al PSD. Omul lui Traian Basescu, PMP-istul Corneliu Bichinet crede ca Liviu Dragnea nu mai are viata lunga la sefia PSD. Mai mult, Bichinet stie si cine ii va…

- Traian Basescu a fost de curând într-o vizita în Balți, al doilea ca oraș ca marime din Republica Moldova unde a fost surprins placut de atitudinea oamenilor. Fostul președinte al României s-a aratat foarte încântat de entuziasmul participanților…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Leul a atins un nou minim istoric in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6551 lei/euro, in crestere cu aproape un ban fata de luni, cel mai ridicat atins pana in prezent. Precedentul maxim a fost inregistrat pe data de 13 noiembrie 2017, respectiv 4,6495 lei/euro.…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Pinera, 67 de ani, a obtinut 36,6% din voturi, in timp ce senatorul independent Guillier, care reprezinta coalitia de centru-stanga a presedintelui in exercitiu Michelle Bachelet, a obtinut 22,6%. Jurnalista Beatriz Sanchez, din partea partidului Frente Amplio, care include ecologisti si…

- Hariri, care a ajuns sambata la Paris, unde s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat ca se va intoarce miercuri in Liban, pentru aniversarea Zilei Independentei. Un lider al formatiunii lui Hariri, Miscarea Viitorului, declarase anterior ca premierul libanez demisionar…

- Partida din semifinale a durat o ora si 45 de minute. A fost prima victorie a lui Goffin in fata lui Roger Federer, la al saptelea meci dintre cei doi. "Nu pot sa descriu ce simt in acest moment, sunt foarte bucuros. Este un moment atat de special, incat n-am cum sa descriu. Am simtit foarte…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Acuzații grave la adresa ministrul Muncii! Potrivit surselor Realitatea TV, Ninel Cercel, reținut de DNA, ar fi ajuns secretar de stat cu sprijinul ministrului Lia Olguta Vasilescu. Mai mult, aceleași surse spun ca cel vizat de șantaj urma sa fie inlaturat pentru ca nu era de acord cu incheierea…

- In varsta de 37 de ani, Xavi are o cariera uluitoare: a castigat opt titluri in La Liga si patru trofee ale Ligii Campionilor cu Barcelona, iar in prezent este capitanul clubului Qatari Al-Sadd. Mai nou, a decis sa renunte la cariera de fotbalist la finalul acestui sezon. Motivul este unul cat se…

- Estera Stancu, purtatorul de cuvant al ISJ Teleorman, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca o portiune mica de tavan a cazut, vineri, intr-o sala de curs a scolii gimnaziale ”Alexandru Popescu” din Alexandria. Trei elevi de clasa a 4-a au fost raniti usor si au primit primul ajutor…

- "Am aflat si eu o data cu dumneavoastra...nu am de unde sa stiu mai mult. Daca va fi invitat domnul Maior, Coldea sau Kovesi la Comisie vom sti mai multe, daca nu ramane un eveniment de Craciun. E anormal locul unde s-a petrecut evenimentul, dar romanii de Craciun asta fac..taie porcul. Dragnea se…

- Nu am vrut sa scriu nimic despre Colectiv ieri, nici macar pe Facebook. Uneori este mai bine sa taci. Ieri ar fi trebuit sa fie ziua in care ei, supravietuitorii, sa fie ascultati in primul rand. Lipsa de compasiune aratata de oameni importanti in stat, dar si de romanii obisnuiti, m-a determinat…

- Potrivit companiei, joi, in timpul rulajului la sol, a aparut o semnalizare la bordul charterului 0B9340, pe ruta Hurghada – Cluj-Napoca, iar pentru siguranta pasagerilor, a fost luata decizia de a nu se decola. Aeronava a fost verificata si, pana la finalizarea procedurilor, s-a decis ca…

- Bogdan Chirieac se intreaba care a fost contextul in care Victor Ponta, premierul Romaniei in funcție a asistat la o astfel de negociere. "Ce-a spus domnul Ponta pe facebook este un autodenunț. Dansul era primul ministru in funcție, premierul unei țari europene, membra NATO, membra UE și asista…

- „In ceea ce priveste sesizarea CCR, v-am spus ieri ca astept punctul de vedere al expertilor. Intre timp mi l-au prezentat astazi de dimineata, asa incat luni, saptamana viitoare, voi depune la Curtea Constitutionala sesizarea despre care am vorbit”, a raspuns Tariceanu, dupa sedinta coalitiei de…