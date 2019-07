Stiri pe aceeasi tema

- CCR a decis ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, anunța Antena 3, astfel Constituția nu se poate modifica. Amintim ca una din intrebarile de la referendumul din 26 mai era „ Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”.Curtea Constitutionala…

- Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a susținut, la Romania TV, ca informațiile potrivit carora s-ar fi certat cu președintele Klaus Iohannis au fost lansate de oameni apropiați de președintele PNL, Ludovic Orban, oameni pe care-i va demasca in curand.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța susținere totala a europarlamentarilor PNL pentru Laura Codruța Kovesi, candidat la funcția de procuror-șef european. Orban arata ca in cazul in care Guvernul din Romania nu-i va mai pune bete in roate, atunci Kovesi are șanse foarte mari sa obțina funcția.Citește…

- Ludovic Orban a declarat ca personal și-ar dori ca președintele Klaus Iohannis sa fie candidatul PNL la prezidențiale, insa pentru Romania posibila prezența a șefului statului la conducerea Consiliului European ar oferi foarte multe oportunitați.„Faptul ca se vorbește despre posibilitatea…

- Sibiu este orașul in care președintele Romaniei merge in fiecare weekend. Și este orașul in care va avea loc summitul UE. Acest eveniment facut cu sprijinul PPE și concursul lui Donald Tusk este un cadou pentru Klaus Iohannis in an electoral. La summit-ul vor fi prezenți șefii formațiunii europene,…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…