Traian Băsescu, despre cazul Caracal: Se va confirma că Dincă e doar un pion. Nu cred că DIICOT-ul s-a băgat degeaba "Va aduc aminte o postare din 10 august cand spuneam ca este un dosar greu cu ramificatii interne si internationale. A fost clar de la inceput ca acest Dinca nu este un doar un criminal. Este si un distribuitor de fete in retelele internationale. Ceea ce s-a anuntat a fi averea acestui domn care suspect de mare pentru un om care are un mic service. Am aflat ca a lucrat si prin Italia. S-ar putea sa fie doar un pion dintro retea. Se va confirma acest lucru. Nu cred ca DIICOTUL s-a bagat degeaba. Mi-am dat seama ca DIICOT nu s-a bagat degeaba in acest caz. Sunt specialisti de prima mana. Sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, scrie pe Facebook ca are date despre traficul de tinere și cum sunt acestea ascunse in Italia, menționand cazul unei fete dusa din Romania și preluata in Bolzano la doar doua zile de la dispariția Alexandrei.Redam postarea lui Alexandru Cumpanașu:…

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat, vineri seara, la Romania TV, declarațiile date de procurorul-șef al DIICOT, Felix Banila, despre cazul Caracal.Vezi și: Tonel Pop rastoarna cazul Caracal: Alexandra a vorbit cu 3 polițiști "Lipsa de experiența a DIICOT in comunicarea publica…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca in cazul Caracal au inceput sa apara declaratii sub protectia anonimatului si ca procurorii se apropie de „miezul retelei”. „Sunt convins ca din declaratiile care s-au dat, deja au inceput sa vorbeasca oameni sub protectia anonimatului,…

- Mircea Badea a comentat la „Subiectiv” faptul ca dupa aproape o luna de la apelurile disperate la 112 ale Alexandrei Maceșanu, autoritațile nu sunt nici pe aproape de a face lumina in cazul din Caracal.„Eu nu mai pot cu Dinca. Nu ma intereseaza nici ce a spus, nici daca a baut apa, ma doare…

- Medicul de garda de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica Buzau cu suma de 1.000 de lei, pentru ca a internat un alt pacient in același pat cu barbatul care a atacat 13 persoane, omorand cinci, transmite corespondentul MEDIAFAX.Directorul DSP Buzau,…

- "Eu repet. Singurele persoane care au judecat și su vorbit logic și normal și așezat, deși sunt victime, au fost parinții și rudele celor doua ultime victime, ca probabil sunt mai multe, iar cuvintele cheie tocmai au fost rostite de bunicul Luizei, este vorba de minciuna și tradare. Retraim niște…

- Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor, a declarat marti ca nu exista un cadru juridic care sa reglementeze cazurile de disparitie de persoane. "Marea problema e ca nu avem un cadru juridic privind disparitiile, avem o cutuma. Noi inregistram in registrul de…

- Traian Basescu a declarat, sambata, la Romania TV, ca Viorica Dancila profita ”de asa un necaz ca sa faca un joc politic minor” si ca atat premierul, cat si presedintele Iohannis nu au stiut sa reactioneze in fata unei astfel de situatii.