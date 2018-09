"Convingerea mea este ca nu vor scapa neanchetati huliganii. Pe de alta parte, avand in vedere ca e un caz atat de important si trebuie sa stim ce s-a intamplat acolo, ma intreb de ce avem cazul dispersat in trei dosare, entitati? Parchetul Judecatoriei Sectorului 1, Parchetul General si DIICOT. Parchetul General are dreptul prin lege sa preia de la structurile inferioare orice investigatie. De ce nu se face un singur dosar? Faptul ca se lasa in trei dosare, poate o sa mai apara si al patrulea, arata ca se urmareste un joc. Nu e in regula, e prea important dosarul ca sa nu fie preluat de Parchetul…