"Dan Barna a stins lumina campaniei. Nu are detenta, nu porneste in crestere. Eu sper sa fie in crestere Paleologu. In momentul de fata Dancila, dupa parerea mea, a cam recuperat diferenta intre ea si partid si urmeaza sa urce deasupra lui. Deci, favorita la intrarea in turul doi este Dancila, care e pe trend de crestere. Mai e pe trend de crestere Paleologu. Dar, in mod cert, USR-ul a pierdut batalia candidaturii, au un candidat care e pe descrestere", este de parere Traian Basescu.