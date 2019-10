Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA a declarat ieri ca are informatii despre afaceri necurate pe care Joe Biden, posibil contracandidat al lui Donald Trump la alegerile prezidentiale de anul viitor, le-ar avea in Romania. Aceasta nu e prima oara cand numele lui Giuliani apare in prim-planul…

Rudolph Giuliani, avocatul personal al presedintelui SUA Donald Trump, l-a aparat pe liderul de la Casa Alba într-un interviu acordat postului Fox News, criticând atitudinea presei si avertizând cu dezvaluiri despre afacerile familiei lui Joseph

