- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului formatiunii la prezidentiale.Vezi și: Sorin Oprescu,…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara a declarat, duminica: "Noi am inceput acest proces de tranzitie, de la mine catre un nou PMP, odata cu ocuparea functiei de presedinte al partidului de catre Eugen Tomac. Astazi suntem, daca veti da un vot pozitiv, suntem in situatia in…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca nu ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale din toamna. El spune ca e posibil ca partidul sa fie reprezentat in cursa pentru Cotroceni de un om care a fost intotdeauna aproape de Traian Basescu, in mod special in timpul mandatelor de presedinte.…

- Pentru validarea acestuia 67 de senatori au votat „pentru". A existat, de asemenea, si o abtinere. Lucian Iliescu a depus juramantul, miercuri, in plenul Senatului. Presedintele PMP Eugen Tomac a depus, joi, la Senat, decizia de numire a consilierului general al Primariei Capitalei Lucian Iliescu in…

- Presedintele comisiei, Robert Cazanciuc, a prezentat cateva sesizari ale unor membri ai PMP, care contesta aceasta validare. 'Asa cum ne-a comunicat PMP, in urma demisiei fostului senator Traian Basescu, urmatorul pe lista ar fi Lucian Iliescu. Avem primite la comisie cateva sesizari din partea unor…

- Administrația Prezidențiala a anunțata ca joi la semnarea acordului vor lua parte liderii PNL, Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, președintele Pro Romania, Victor Ponta, și președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac. Nu a fost facuta nicio mențiune legata de PSD, ALDE și UDMR. Articolul…