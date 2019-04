Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi 24, ca este greu ca temele refendumului pe justitie sa fie transpuse in niste intrebari care sa primeasca un raspuns ce nu va necesita modificarea Constitutiei.

"Sunt foarte sceptic legat de sansele unui astfel de referendum, desi, avand in vedere riscurile esecului, il voi sustine cu toata forta pe care o am, atat cat mai am. Va fi foarte greu sa se transpuna aceste teme in niste intrebari care sa primeasca un raspuns ce nu va necesita modificarea Constitutiei, deci sunt ingropate. Constitutia nu poate fi modificata decat… procesul incepe cu…