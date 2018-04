Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, spune ca, daca ar fi in locul presedintelui Klaus Iohannis, nu ar revoca-o din functie pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pentru „a proteja interesele mari ale Romaniei”, dar ar pune-o „sub control”.

- La vremea respectiva Klaus Iohannis se afla in incompatibilitate, conform unei decizii ANI, dar Basescu a intervenit pe langa institutiile statului. "Devenise prim-vicepresedinte la PNL, nu mai era un simplu primar. N-am stiut ca avea un dosar de incompatibilitate. Dupa ce am vazut scandalul public,…

- Aflat la Bruxelles, presedintele a declarat ca va face un anunt cu privire la decizia de revocare a sefei DNA dupa Paste, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Razboiul din Justitie e din ce in ce mai dur. Seful Anti-Mafia, Daniel Horodniceanu, incaseaza socul serii. Acesta a primit un avertisment incredibil din partea fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Ghita i-a transmis lui Horodniceanu sa fie foarte atent ca Laura Codruta Kovesi i-ar putea face…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis nu ar revoca-o pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ar obliga-o sa „cearna gunoiul pe care il are in DNA".

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM a analizat toate cele 20 de motive invocate de Tudorel Toader pentru a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sef la DNA. Procurorii au argumentat pe 51 de pagini de ce acestea nu sunt intemeiate si "ca aspectele sesizate nu denota deficiente in exercitarea…

- Elena Udrea rupe tacerea direct din Costa Rica. Fosta blonda de la Cotroceni, a lansat o serie de afirmatii si acuze incredibile. Aceasta spune ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea s-ar fi implicat serios in alegerile prezidentiale din 2014 pentru ca Victor Ponta sa piarda in fata lui Klaus…

- Tudorel Toader ataca CSM dupa avizul negativ pe cererea de revocare a șefei DNA. Ministrul Justiției a spus ca procurorii din CSM au luat o hotarare „instant”, atunci cand au dat aviz negativ pe cererea de revocare, iar acum „le e greu sa motiveze contra evidentei”. “Procurorii din Sectia Consiliului…

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta, luni, o sesizare care vizeaza folosirea termenului ''penali'' de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de ''inculpati'' de catre procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea depusa de Lumea Justitiei privind folosirea etichetei ”penali” de catre presedintele Klaus Iohannis si cea de "inculpati" de catre procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ''isi va semna singur sentinta'', ''nu va mai castiga al doilea mandat'', relateaza Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD-ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun. 'Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul facut atunci…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Situatia de la DNA se va rezolva…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei, scrie Digi 24.Pana joi seara, petitia fusese semnata de…

- Mircea Badea a comentat in emisiunea „In Gura Presei” cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata președintelui Klaus Iohannis de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Realizatorul amintește un paragraf din hotararea Curții Constituționale care susține ca președintele…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- A disparut bilanțul. Faimosul document scris despre care Tudorel Toader afirma marți ca nu l-ar fi primit. Dar pe care l-ar fi primit Augustin Lazar, procurorul general. Daca e sa-l credem pe cuvânt. Numai ca la bilanț doamna Laura Codruța Kovesi, dintr-un motiv de neînțeles, nu a lecturat…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, prezinta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM,…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- S-a facut anuntul serii. Se pare ca s-ar fi decis deja soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Chiar daca in spatiul public seful statului a spus ca nu sunt motive de revocare, jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a anuntat ca Iohannis s-a razgandit.Citește și: NEAȘTEPTAT! Ce grad are Mircea Cosma,…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a vorbit despre zvonurile conform carora președintele Klaus Iohannis va fi suspendat din funcție daca refuza revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. „Iohannis va prefera sa fie prizonierul statului paralel și nu o sa o revoce sau o sa o revoce și va respecta…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- Prima reacție a lui Klaus Ioahnnis dupa cererea de revocare a șefei DNA. Președintele a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA și avand in vedere ca evaluarea activitații DNA și a conducerii acestei…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Laura Codruta Kovesi va ramane la conducerea DNA pana la incheierea mandatului. Este convingerea președintelui UDMR Kelemen Hunor, care crede ca șeful statului, Klaus Iohannis, nu va accepta o eventuala cerere de revocare a sefei DNA.

- Scriitorul Gabriel Liiceanu a afirmat zilele trecuta ca Laura Codruta Kovesi ar fi cel mai bun presedinte al Romaniei. Sperantele acestuia sunt curmate de presedintele PNL, Ludovic Orban, care reafirma ca liberalii il vor tot pe Klaus Iohannis la Cotroceni si dupa 2019."PNL are o decizie a…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza, in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera” pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA, avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, afirma ca presedintele Klaus Iohannis are "indreptatirea si (...) obligatia politica" sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit "inapta" pentru guvernare. "Eu cred ca Iohannis…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…