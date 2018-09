Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, face o predicție incendiara privind finalul conflictului dintre Liviu Dragnea și Gabriela Firea”Acuzațiile zilnice pe care Gabriela Firea le revarsa asupra lui Liviu Dragnea reprezinta cel mai puternic atac indreptat, de-a lungul ultimilor doi ani, impotriva…

- Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, ar putea primi o adevarata lovitura. Un important lider PSD s-ar putea alatura primarului Capitalei, Gabriela Firea, in razboiul cu mai-marele social-democrat.Acesta ar putea tranșa definitiv jocurile in favoarea Gabrielei Firea, in razboiul…

- Razboiul din interiorul PSD crește in intensitate, odata ce ne apropiem de Comitetul Executiv unde va fi tranșata situația. Pe langa Gabriela Firea și alți lideri cu greutate ai PSD s-ar fi saturat de stilul in care Liviu Dragnea conduce partidul și vor sa ii ceara o schimbare radicala, iar daca…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Neptun, ca opozitia ar putea avea de castigat in urma conflictului din PSD, intre presedintele Liviu Dragnea si primarul general al capitalei, Gabriela Firea, daca "este desteapta" si depune acum o noua motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.'M*IE…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat joi, la Antena3, ca in urma conflictului dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și vicepreședintele PSD Gabriela Firea, partidul social-democrat va pierde."Evident ca pierde PSD-ul. Va place - nu va place, dupa Ion Iliescu, Gabriela Firea este cel mai…

- Pe zi ce trece, atacurile Gabrielei Firea la adresa lui Liviu Dragnea devin tot mai vehemente. „Mi se aduce acuzatia ca am fost confiscata de «statul paralel». Eu ma luptam cu Basescu, cand unii taiau porci cu statul paralel“, a spus primarul Capitalei intr-o conferinta de presa, aluzie la faptul ca…

- Razboiul dintre Gabriela Firea și președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa consume noi episoade. Dupa ce acțiunile primarului Capitalei au devenit evidente prin declarațiile date, Dragnea i-a transmis premierului Viorica Dancila sa iasa public și sa explice cat ajutor a oferit Primariei Capitalei.