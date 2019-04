Stiri pe aceeasi tema

- „In ziua de miercuri m-am amuzat. Vedeam teatru. Ii vedeam pe unii de la Bruxelles care tipau sa nu dam OUG. Ii vedeam si pe ai nostri de la Guvern care tipau ca de ce spun cei de la Bruxelles ca dam OUG. Intentia lui Tudorel Toader? A tot anuntat de trei luni de zile [...]

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca in ciuda avertismentelor venite de la Bruxelles, ministrul Justiției, Tudorel Toader, are in vedere elaborarea unei Ordonanțe de Urgența care sa puna in acord Codul Penal și Codul de Procedura Penala cu deciziile Curții Constituționale.Citește…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților susține ca, deși este nemulțumit de activitatea lui Tudorel Toader, nu a votat moțiunea impotriva ministrului Justiției. Florin Iordache precizeaza ca se așteapta ca ministrul sa prezinte in ședința de guvern ordonanțele de urgenta privind completurile de 5 judecatori…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. ‘Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. "Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- "S-ar crea un precedent extrem de grav prin introducerea unui element major de neconstitutionalitate prin aplicarea retroactivitatii, chiar daca nu se declara acest lucru, in cazul unei decizii a CCR (care ea insasi atentioneaza ca decizia nu se poate aplica retroactiv). Pe de alta parte, justitia…

- Draftul Raportului de tara in domeniul economic, care va fi publicat in aceasta primavara de Comisia Europeana, a fost trimis la Guvern, de unde se va intoarce, cu observatii, la Bruxelles. Raportul precizeaza ca, potrivit prognozelor Comisiei Europene, deficitul public se va mari, in mare parte din…

- "Guvernul Romaniei a reacționat inca din luna Octombrie, cand proiectul de lege privind alocațiile pentru copii era in dezbaterea parlamentului austriac. Comisia Europeana a dat asigurari ca va lua masuri impotriva Austriei, inca de atunci", a scris Vasilescu pe Facebook. Dovada reacției avute…