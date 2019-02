Stiri pe aceeasi tema

- „Doamna fosta procuror general sau procuror sef DNA, de-a lungul timpului nu a crezut in nicio coincidenta, nici ce s-a intamplat in Prahova, nici ce s-a intamplat in Satu Mare, Oradea, Arges. Sigur ca dansa nu a crezut in coincidente, dar, iata, ca i-a venit randul ca dna procuror sef sa spuna despre…

- „Dragnea da vitamine la tot poporul din banii serviciilor! Daddy Vitamina s-a suparat pe viata lui amara si a hotarat sa cheleasca bugetele serviciilor de sume importante pe care sa le dedice cumpararii de vitamine. Ce l-o fi suparat pe Daddy Vitamina asa de tare de a uitat ca prin minune cat ii placea…

- Traian Basescu il eticheteaza pe Dragnea drept "Daddy vitamina” și arata ca in 2014 era copil de mingi pentru Maior și Coldea. "Dragnea da vitamine la tot poporul din banii serviciilor!“Daddy Vitamina” s-a suparat pe viata lui amara si a hotarat sa cheleasca bugetele serviciilor de sume…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Liviu Dragnea a uitat ”cum se gudura” pe langa șefii serviciilor secrete și acum propune taierea bugetelor. Basescu il eticheteaza pe Dragnea drept ”Daddy vitamina” și arata ca in 2014 era copil de mingi pentru Maior și Coldea.”Dragnea da vitamine…

- Intr-un text intitulat „Elefantul din curtea Președinției”, Dan Voiculescu susține ca intre președintele Iohannis și propria națiune s-a strecurat un elefant imposibil de ignorat: protocoalele secrete. Prezentam integral textul publicat de Dan Voiculescu: „In 16 ianuarie 2019, Curtea…

- Este razboi total intre jurnalistul Victor Ciutacu și fostul președinte Traian Basescu. Dupa ce fostul președinte l-a acuzat ca e ”simbriaș” la Voiculescu și Ghița, Ciutacu ii da replica și explica ca Traian Basescu a inceput sa simta fiori reci pe șira spinarii, dupa ce toți i-au intors spatele,…

