Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a admis vineri cererea CNSAS de a-l declara pe Traian Basescu colaborator al Securitații. Decizie nu este definitiva. "Admite actiunea. Constata calitatea de colaborator al...

- In septembrie 2019, Traian Basescu a fost obligat sa recunoasca in fața instanței ca notele prin care iși turna colegii la Securitate ii aparțin și ca le-a dat Direcției de Contrainformații militare. In 2006, Comisia Prezidentiala pentru Analiza Dictaturii Comuniste a constatat ca „recrutarea informatorilor…

- ”Dragii mei, la aceasta ora tarzie ma vad nevoit sa ma adresez voua pentru ca va vad, pe multi dintre voi, confuzi și dezorientați, dezamagiți și contrariați de schimbarile profunde pe care le traverseaza scena politica din Romania in ultima vreme. Da, navigam in ape tulburi, și nu este ușor.…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul presedinte.

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat joi ca nu a fost colaborator al Securitatii si ca o eventuala decizie a instantei in defavoarea sa i-ar crea probleme de imagine. Intrebat de jurnalisti,...

- ”Am reținut faptul ca Dan Barna il va vota pe Klaus Iohannis in turul doi. Draguț. Cu aceasta ocazie s-au liniștit cei doi hipsteri anxioși care se temeau ca ar putea vota cu Dancila sau Pleșoianu. Cred ca și Iohannis e mai liniștit acum, știind ca stradania lui de un an jumate de a aduce de partea…

- ”Ne injura Basescu și Gușa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem și trebuie sa continuam Basescu + Gușa , clasicul cuplu de șantajiști, șpagari și bișnițari, a luat foc! Tocmai iși gasisera in "neconflictuala Viorica" o noua victima de unde sa suga bani și avantaje - și eu le stric…

- "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS.Am ales sa nu raspund la fabulații reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale.Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna…