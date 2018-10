Stiri pe aceeasi tema

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 771 de persoane, 112 autovehicule si 29 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In perioada 21 – 28 septembrie a.c., au fost localizate, pe teritoriul…

- Directia de Investigatii Criminale din Politia Romana organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare si prindere a urmaritilor la nivel national si international, precum si de depistare a persoanelor disparute.Saptamana aceasta,a fost clarificata situatia in 199de cazuri de persoane disparute…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 783 de persoane, 91 de autovehicule si 50 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.

- În data de 21.08.2018 poliitii lau depistat pe raza municipiului Bucureti pe un brilean de 36 de ani urmrit la nivel naional i internaional.Ieri în jurul orei 0600 poliiti din cadrul Serviciului de Investigaii Criminale lau depistat pe raza municipiului Bucureti pe un brilean în…

- Guvernul a aprobat in ședința de azi proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport competitionala de nivel international, Baza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod normal, o reuniune NATO, cum este cea care tocmai a avut loc zilele trecute la Bruxelles, are o greutate specifica, care o transforma in prima știre pe intregul mapamond. In definitiv, s-au intalnit cei mai importați oameni de decizie ai planetei și au reglat ceasul…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV. "In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…