- Traian Basescu a declarat duminica, la Romania TV, fiind invitat sa comenteze ideea unui candidat comun la prezidențiale din partea Pro Romania, ALDE și PSD, ca stanga nu va caștiga niciodata alegerile prezidențiale in Romania„Stanga nu va caștiga niciodata președinția in Romania, pentru ca…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus duminica, la Romania Tv, ca Iohannis intra „garantat” in turul doi.„Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis are garantat mandul al doilea, daca intra in turul doi cu dna Dancila, reprezentantul PSD. De ce? Pentru ca in turul 2 electoratul USR…

- "Victorie pentru doamna Dancila" "Este o victorie pentru doamna Dancila si echipa pe care si-a dorit-o. In momentul in care Liviu Dragnea a fost arestat, in procesul acela atat de discutabil, de-a stanga si de-a dreapta sa s-au asezat imediat Eugen Teodorovici si Mihai Fifor. Astazi, PSD…

- Dupa o pauza relativa, cazul fetitei Sorina din Baia de Arama redeschide subiectul „republicii procurorilor”, atat de drag ambelor tabere, din motive electorale. Mihai Fifor, devenit dupa epoca Dragnea unul din liderii importanti ai PSD, spune ca ” asa se intampla cand o societate isi rezolva problemele…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…

- Aceste consultari vor incepe la ora 11,00 cu delegatia PMP, de la ora 12,00 fiind programata delegatia ALDE, de la ora 13,00 - delegatia grupului parlamentar Pro Europa, de la ora 14,00 - a grupului parlamentar al minoritatilor nationale si de la 15,00 - delegatia PSD. Delegatia PMP va fi…

- Ea a aratat ca principalul proiect de infrastructura mare care a fost semnat si finantat in acest exercitiu financiar este cel legat de reabilitarea caii ferate Radna (Arad) - Gurasada - Simeria (Hunedoara), pentru care Comisia Europeana a aprobat fonduri in valoare de 1,3 miliarde de euro. Un…

- Dintre liderii Opozitiei, cel mai bine clasat este fostul presedinte Traian Basescu. Acesta beneficiaza de 31% incredere. Fostul sef de stat este urmat de Victor Ponta cu 29% si Dacian Ciolos, cu 28%. Presedintele PNL Ludovic Orban are doar 19%. Dintre cei care și-au anunțat intenția…