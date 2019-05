Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan a trecut din zona jurnalismului de elita in politica și este cap de lista al PNL pentru alegerile europarlamentare. La finalul primei campanii electorale in care a participat activ, Rareș Bogdan a oferit un interviu pentru STIRIPESURSE.RO in care a vorbit deschis despre ceea ce l-a deranjat,…

- UDMR discuta in cursul zilei de joi despre ruperea protocolului de colaborare parlamentara cu PSD - ALDE, in contextul scandalului crucilor acoperite de saci din Valea Uzului. Kelemen Hunor a declarat ca a solicitat intervenția autoritaților și a precizat ca s-a trezit in brațe, in aceasta campanie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca este in interesul intregii comunitatii maghiare sa fie puternic reprezentata in Parlamentul European si precizeaza ca formatiunea sa a beneficiat in campania electorala pentru alegerile europarlamentare si de sprijinul premierului Ungariei, Viktor Orban,…

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…

- Crina Fiorela Chilat, maramureșeanca de pe listele de candidați a PSD pentru Parlamentul European a inceput ultima saptamana de campanie electorala la Dragomirești, la targ. Aflata in mijlocul maramureșenilor de pe Valea Izei, Crina Fiorela Chilat a stat de vorba cu ei, le-a prezentat proiectele pe…

- Un psiholog improvizat spune ca dupa concediu sau dupa cateva zile libere oamenii intra in depresie cand se intorc la lucru. Ne-am astepta, asadar, ca dupa minivacanta de Pasti unita cu zilele libere de la inceputul lunii mai, politicienii deja rasfirati in toata tara sa intalneasca numai persoane mofluze,…

- Liberalii iși prezinta astazi, la Craiova, candidații la alegerile europarlamentare din 26 mai. Fostul jurnalist Rareș Bogdan și președintele partidului, Ludovic Orban, au fost in aceasta dimineața in Piața Centrala din Craiova pentru o baie de mulțime. Ei au stat ...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca subiectul privind excluderea partidului sau din ALDE Europa este folosit de liderul grupului ALDE din PE, Guy Verhofstadt, in scopuri electorale.Guy Verhofstadt cere excluderea Partidului dumneavoastra din ALDE Europa, ati…