Traian Băsescu, categoric cu Augustin Lazăr: Ar trebui... "Pe atmosfera care s-a creat, domnul procuror general ar trebui sa demisioneze singur. Nu are rost sa continue o batalie pe care o pierde, pentru ca nici dansul nu a contestat ca a fost implicat in analiza liberarilor conditionate la detinuti politici. Nu are rost sa mai stea, daca nu, ar fi responsabilitatea presedintelui ca, asigurand continuitatea condamnarii comunismului, pe care a facut-o un alt presedinte inaintea domniei sale, sa il elibereze din functie. Este o formalitate, este simbolic pentru ca dansul mai are cateva zile de mandat, dar ar trebui facuta", a afirmat Traian Basescu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

