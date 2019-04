Traian Băsescu: Aurul este MAI SIGUR în Banca Angliei decât în țara noastră! Fostul președinte Traian Basescu a subiliniat din nou, marți, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Se intampla acum”, ca repatrierea unei parți din rezervele de aur ale Romaniei ar fi o greșeala din mai multe puncte de vedere. In primul rand, susține senatorul PMP, o astfel de mișcare ar decredibiliza Romania ”din punct de vedere al capacitații de a face fața unor momente de criza economica”. ”Aducerea a parte din rezerva de aur a Romaniei, 60 de tone, aducerea acasa este o greșeala din multe puncte de vedere. In primul rand, o țara ca Romania, care inca nu e foarte stabilizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

