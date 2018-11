Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a venit in urma cu cateva minute la DNA. Fostul șef al statului a declarat ca a fost chemat de procurorii anticorupție sa dea declarații in calitate de martor.

- Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns, vineri dimineata, la DNA.Traian Basescu a mentionat ca este audiat in calitate de martor."In calitate de martor. Citația este in mașina, nu știu in ce dosar (...) Sa credeți la biserica, nu la DNA", a declarat fostul sef de stat.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia parlamentara care investigheaza daca SPP s-a implicat in activitatea unor partide politice. Tariceanu a declarat, in fața membrilor Comisiei, ca nu a avut din partea Serviciului de Protectie și Paza „nicio semnalizare”…

- Organizatia PSD Suceava a decis, in sedinta Comitetului Executiv Judetean de vineri, sustinerea unitatii partidului si a actualului presedinte la nivel national, Liviu Dragnea. Intr-un comunicat de presa, remis dupa sedinta, se arata ca organizatia suceveana a PSD nu agreeaza divizarea partidului si…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, vineri, ca Parchetul General face verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, de unde ar fi disparut un exemplar al protocolului secret dintre PG și SRI, adica ce a publicat pe Facebook Darius Valcov. De la Parchetul Curții de Apel Constanța…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit, dupa ieșirea din audierile de la Parchetul General, ce a vorbit cu procurorii și ce intrebari i s-au pus timp de mai bine de doua ore. „Am fost citata in calitate de martor in dosarul protestelor din 10 august. Am raspuns intrebarilor domnului procuror…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a postat pe pagina oficial[ de Facebook a PSD Dolj c\teva precizari referitoare la Comitetul Executiv Național al partidului, desfașurat, la sfarșitul acestei saptamani, la Neptun. Potrivit notiței lui Claudiu Manda, in urma Comitetului Executiv Național se pot trage cateva…

- A fost dezvaluita identitatea femeii in scaun cu rotile care a incercat sa impresioneze, in timpul protestelor de vineri, pentru a impiedica reținerea partenerului sau de viața de catre jandarmi, deși acesta fusese violent cu forțele de ordine. De altfel, imaginea femeii – transformata de o parte a…