"Schimbati mumia de la MAE !

Romania este la un nivel international de neincredere care a mai atins cote atat de joase doar dupa Mineriada din Iunie 1991.

Cu certitudine sunt elemente de politica interna care au contribuit la acest lucru.

In acelasi timp este evident ca politica externa a Romaniei in interiorul UE este zero prin inactivitate cauzata de comoditate, indiferenta si nepotism .

Din pacate, riscul de contaminare cu neincredere in Romania si in interiorul NATO este major.

In afara de a corecta mesajul si atitudinile anti-UE a liderilor PSD-ALDE,…