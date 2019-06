Traian Băsescu, atac la Radu Cristescu: Licheaua în politică... "Licheaua in politica sau vorba lui Iohannis: ghinion! Rar se intampla ca o lichea politica sa plateasca ceva. Licheaua din politica pleaca din partid la alt partid, unde, de regula, este primita cu o functie dar si cu obligatia de a fi harnic in spatiul public in a murdari cat mai consistent posibil partidul, dar si pe cei din conducerea partidului din care a plecat", iși incepe atacul Traian Basescu la adresa lui Radu Cristescu intr-o postare a fostului șef al statului pe Facebook. "Licheaua nu are limite, nu are scrupule, nu are decenta. Il mana doar interesul de a se dovedi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Licheaua in politica sau vorba lui Iohannis: ghinion! Rar se intampla ca o lichea politica sa plateasca ceva. Licheaua din politica pleaca din partid la alt partid, unde, de regula, este primita cu o functie dar si cu obligatia de a fi harnic in spatiul public in a murdari cat mai consistent…

- Fostul președinte Traian Basescu a caștigat un mandat de europarlamentar și pleaca la Bruxelles. De aceasta situație a incercat sa profite Radu Cristescu, fost candidat al PMP pentru Senat, dar care intre timp a parasit partidul. Basescu arata ca odata ce a aflat ca se vacanteaza un loc de senator,…

- „Dosar CNSAS. Am luat nota de faptul ca Antena 3 a prezentat documente din dosarul intocmit de CNSAS si trimis la instanta pentru a se stabili prin hotarare judecatoreasca daca am fost colaborator al securitatii sau nu. Fac precizarea ca nu exista un angajament semnat de mine nici in dosarul inscriptionat…

- "Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL - USR - PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania, plus ceva 'scursura' suplimentara…

- ”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... Problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura. Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva "scursura"…

- ”Tot cu sila am vazut ca la lansarea candidaților la europarlamentare a partidului, la a carui construcție am muncit și eu, te-ai milogit la cei prezenti in sala sa te ajute sa mai caștigi inca 20.000 de euro pe luna la Bruxelles. Pentru asta imi doresc ca oamenii sa voteze in cunoștința de…

- Traian Basescu a participat, sambata, la prezentarea candidaților si a programului Partidului Miscarea Populara pentru alegerile europarlamentare, la Romexpo, unde au participat aproximativ 7.000 de persoane.„București, Romexpo. 7.000 de membri PMP au participat la prezentarea candidaților…

- Oana Florea, propusa de PSD pentru conducerea Ministerului Fondurilor Europene, deputat social-democrat din 2016, era în 2011 director executiv FACIAS, fundația înființata în 2008 de Dan Voiculescu. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților, a ocupat funcția…