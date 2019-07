Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Traian Basescu atrage atentia ca Franta si Germania izoleaza Estul Uniunii Europene si prin respingerea oricarei nominalizari de est european pentru functiile de conducere din UE. "Ce frumos suna Declaratia de la Sibiu! Macron si Merkel, folosindu-l ca paravan pe Donald Tusk, au reusit…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a catalogat situația de la varful UE, unde s-a anunțat un candidat-surpriza la Comisia Europeana, ca fiind „blestemul Mioriței”„Blestemul Mioriței: niciunul dintre cei trei detractori ai Romaniei - Martin Weber, Frans Timmermans, Guy Verhofstadt - nu…

- Ursula von der Leyen, fost ministru al Apararii in Germania a fost desemnat noul președinte al Comisiei Europene, anunta Antena 3. Aceasta a fost propunere presedintelui francez Emmanuel Macron. Charles Michel a fost ales presedintele Consiliului European. Stire in curs...

- S-a batut palma la varful UE pentru noii șefi ai marilor instituții.Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat marti seara Donald Tusk.

- Politicianul olandez socialist Frans Timmermans este pe cale sa fie numit viitorul presedinte al Comisiei Europene, au declarat duminica diplomati si oficiali, cu cateva ore inainte ca liderii Uniunii Europene sa se intalneasca pentru a decide cine va detine posturile de top din blocul comunitar,…

- Klaus Iohannis se numara printre favoriții pentru preluarea funcției de președinte al Consiliului European, poziție ocupata in prezent de Donald Tusk și care va ramane vacanta din toamna acestui an, scrie Financial Times in cadrul unui material amplu privind negocierile purtate de marile puteri europene…