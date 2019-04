Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii cer din nou CSM sa sesizeze Curtea Constituționala în privința tergivesarii de catre Senat a unui vot în cazul cererii DNA de ridicare a imunitații lui Calin Popescu Tariceanu. Nesimțirea PSD-ALDE în protejarea lui Tariceanu este fara limite, iar pasivitatea președintelui…

- Camera Deputatilor si Senatul a marcat, marti, printr-o sedinta solemna, 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, la care au participat presedintele si premierul Romaniei, alaturi de alti demnitari cu rang inalt. Seful statului a fost intampinat de liberalii Alina Gorghiu si Marilen Pirtea. Printre participantii…

- Apartenenta Romaniei la NATO trebuie fructificata prin consolidarea Formatului B9, menit sa asigure coeziunea flancului estic prin continuarea politicilor usilor deschise si mentinerea Marii Negre pe agenda aliata, a declarat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la sedinta solemna…

- Seful statului a fost intampinat de liberalii Alina Gorghiu si Marilen Pirtea si s-a intalnit la intrarea in sala de plen cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila, cu care s-a salutat. Printre participantii la sedinta se numara fostii presedinti ai Romaniei…

- Președintele Klaus Ioannis a fost astazi prezent la Palatul Cotroceni unde a lansat atacuri dupa atacuri la adresa Partidului Social Democrat. Președintele a anunțat ca nu promulga legea bugetului pe 2019 și sesizeaza Curtea Constituționala. Reacția din partea opoziției nu a intarziat sa apara, așa…

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. "Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- Anunțul Liei Olguța Vasilescu de retragere a candidaturii pentru posturile de ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Dancila, survenit dupa aproape trei luni de presiuni facute asupra președintelui Klaus Iohannis, are de fapt in spate un raspuns informal din partea Curții Constituționale…