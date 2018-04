Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a lansat un atac devastator la adresa procurorului pe care a insistat sa il numeasca in fruntea Parchetului General și al DNA! Dupa apariția protocolului secret dintre PICCJ și SRI, Basescu o jignește grav pe Laura Codruța Kovesi, pe care o acuza ca a mințit cand a spus ca o astfel…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalului protocolului desecretizat dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Parchet. Actualul senator spune ca nu a apucat sa citeasca tot documentul, dar suspecteaza unele nereguli. Mai mult, Basescu a venit si cu exemple.Citeste si: Accident…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a facut spectacol total in direct la Romania TV. Pe finalul emisiunii in care a fost invitat, Basescu s-a dezlantuit. Cand a intrat in studio directoarea ANM, Elena Mateescu, Basescu a intrat in dialog cu ea. Ce a iesit, a fost un monolog de senzatie.Citește…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.Citeste si: …

- Romania are o femei extrem de puternice in funcții cheie. Cel mai des invocat exemplu este cel al Laurei Codruța Kovesi, dar și la nivel politic avem femei in funcții importante, cele mai cunoscute fiind premierul Viorica Dancila și primarul general Gabriela Firea.Citește și: Traian Basescu,…

- Traian Basescu a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca nu crede ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata din functie de presedintele Klaus Iohannis. Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal…

- Traian Basescu considera nesabuita o revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, apreciind ca aceasta ar putea fi interpretata ca un semnal al abandonarii luptei anti-coruptie. "Presedintele are in vedere un complex mult mai mare de elemente cand ia decizia, nu o simpla schimbare administrativa.…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- Fostul ministru Elena Udrea iese la rampa dupa recentele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea neaga ca ar fi vrut sa preia postul Realitatea Tv, punctand ca Sebastian Ghița a luat-o și a facut Romania Tv „cu ajutorul lui Maior și Coldea”. Cat despre celebrul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a lansat socul serii in direct la Romania TV. Actualul senator spune ca ar exista o legatura foarte stransa intre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si mogulul Dan Voiculescu. Mai mult, Basescu 'ii face praf' si pe cei de la Antena 3, dar si pe politicienii care ar…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Fostul sef al statului a dezvaluit un episod incredibil din institutia pastorita de Kovesi. Aceasta ar fi promis ca fiica actualului senator, dar si ginerele lui Basescu vor ajunge…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Adrian Nastase, pe LISTA NEAGRA a CE despre ”CORUPȚI”. Prima reacție a fostului premier Amintim, pe scurt, ca intr-un document din 2012, Comisia Europeana a transmis Romaniei un document cu 21 de puncte, unde la punctul 20 se solicitau informații cu privire la urmatorii pași procedurali…

- CSM a dat publicitații raportul prin care motiveaza respingerea cererii de revocare a șefei DNA. Raportul,care insumeaza 51 de pagini, demonteaza cele 20 de motive invocate de ministrul Justiției in cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.. Sectia pentru procurori ...

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata de CSM in 21 martie. Inspecția Judiciara a cerut sancționarea disciplinara a șefei DNA, transmite Digi 24. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și comportament abuziv. In luna ianuarie, Inspecția Judiciara a inaintat acțiunea in…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza un atac furibund la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce a aflat ca in cere prejudiciu de un milion de lei jurnaliștilor Antena 3, pentru ca la momentul difuzarii emisiunii incriminate ratingul stației era de 7,8%. Citește și: Lista COMPLETA a…

- Conflict dur izbucnit intre sefii celor doua mari parchete din Romania. Dupa ce procurorii DNA au deschis o ancheta in rem pentru abuz in serviciu care l-ar fi vizat pe Daniel Horodniceanu, seful DIICOT s-a dezlantuit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.Mai multe detalii…

- Liviu Dragnea nu s-a aratat surprins de decizia CSM in privința Laurei Codruța Kovesi."Nu e nicio surpriza. Nu știu daca era cineva in țara asta care se aștepta sa fie altfel. Este o procedura, nu am vazut nimic spectaculos in aceasta procedura. Este un raport care a fost facut destul de temeinic…

- Jurnalistul Ion Cristoiu iese la rampa cu o replica dura in scandalul momentului. Ziaristul sustine ca ministrul Justitiei a actionat corect, conform legii cand a cerut demiterea Laurei Codruta Kovesi. "A cerut cumva Tudorel Toader arderea pe rug a Codruței Kovesi?A cerut sa nu mai fie șefa! Ei și?Nu…

- Premierul Viorica Dancila a venit cu o replica dura la afirmatiile facute de un oficial de la Bruxelles cu privire la Legile Justitiei si la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi.Citeste si: Dancila RUPE TACEREA: Mesaj pentru Iohannis, dupa decizia de REVOCARE a Laurei Codruta Kovesi…

- In mediul online a inceput strangerea de semnaturi pentru demiterea sefei DNA. Cei care au demarat aceasta procedura pe petitieonline.com scriu ca isi doresc ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie schimbata din functie ca urmare a faptului ca aceasta a incalcat Constitutia si a fost de acord cu…

- Scrisoare de sustinere a șefei DNA semnata de 135 de procurori din Direcție Majoritatea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie considera ca cererea de revocare a Laurei Codruta Kövesi, formulata de ministrul justitiei, este bazata pe neadevaruri, iar scopul acestui demers este de a o…

- Procurori din cadrul DNA contesta raportul prezentat de Tudorel Toader și sar in apararea Laurei Codruța Kovesi. Procurorii spun ca au solicitat CSM sa constate ca afirmațiile facute de ministrul Justiției sunt nefondate și extrem de periculoase. Magistrații mai spun și ca DNA a fost constant atacata…

- O petitie pentru sustinerea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Corduta Kovesi a fost initiata online, fiind semnata, de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurilor de revocare din functie a sefei DNA, de aproape 8.000 de persoane.Citeste si:…

- Fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a reacționat violent la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa anunțul ministrului Justiției cu privire la revocarea lui Kovesi.„Sunt inca polițist! Și nu voi putea accepta vreodata faptul ca un infractor, condamnat definitiv de ICCJ, poate…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, a declarat ca are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta care a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție."Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a reactionat astazi la afirmatiile Procurorului General, Augustin Lazar, care a spus in aceasta dimineata ca activitatea DNA este una buna, ca nu exista niciun motiv de demitere a Laurei Codruta Kovesi si ca atacurile din presa…

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- "Va pot spune de pe acum ca nu sunt de acord cu prag la abuzul in serviciu. Pragul va permite foarte multor ticalosi sa scape. Pe de alta parte, sustin fara rezerve definirea abuzului in serviciu si a modificarilor de la Codul Penal in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia", a declarat Traian…

- Cristian Tudor Popescu spune ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si sa explice cum a fost posibila o asemenea eroare in ancheta Microsoft, care sa duca la situatia in care sapte fosti ministri sa scape de acuzatii pe motivul prescrierii faptelor."O asemenea fapta afecteaza clar imaginea…

- DECLARATIE DE PRESA‚ A PRIM-VICEPRESEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: GUVERNUL DANCILA, O PRIMA MINCIUNA DEJUCATA! Luni, in timpul discursului din Parlament, doamna Dancila promitea renuntarea la formularul 600. Nu amanare, ci renuntare! Astazi, in timpul primei sedinte de guvern, doamna Dancila a anuntat…

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa noului Executiv, în cadrul discursului susținut în Parlament la învestirea Guvernului Dancila. „Care a fost costul politicilor fiscal-bugetare ale guvernului? De regula, uita orice membru al alianței…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, lanseaza un avertisment extrem de dur la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Actualul senator PMP nu e de acord cu modul de lucru al procurorilor si rade de Kovesi dupa inregistrarile in care aceasta ar fi indemnat procurorii sa 'decapeze' la premier.Citește…

- Traian Basescu face dezvaluiri despre seara turului 2 al prezidențialelor din 2009. Basescu își da cuvântul de onoare ca nu a vorbit la telefon cu Codruța Kovesi în seara respectiva și ca Maior, Coldea și ceilalți s-au adunat

- Vineri, 19 ianuarie 2018, la Curtea de Apel București s-a desfașurat o noua ședința in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP și UNPR, semnat in urma cu un an și jumatate de Traian Basescu și Valeriu Steriu.Astazi, in fața Instanței, pe langa PMP, reprezentat prin avocat, au fost…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…