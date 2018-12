Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu critica scandalul izbucnit ca urmare a refuzului președintelui Romaniei de a refuza propunerea de sef al Armatei facuta de ministrul Apararii si prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca. In viziunea fostului presedinte al Romaniei spune ca situatia creata este cauzata de lupta…

- "Vai de capul vostru de politicieni, marunti si fara scrupule. Stop joc! S-a mers prea departe! Armata nu este nici camp de lupta politica si nici loc de destrabalare electorala. In mod egal, presedintele Iohannis, ministrul Apararii si premierul au dus lupta politica si ambitiile personale prea…

- Traian Basescu se deezlanțuie pe pagina sa de Facebook cu privire la scandalul momentului, legat de refuzul președintelui României de a nu accepata propunerea de șef al Armatei facuta de ministrul Apararii și prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca.

- Iohannis a precizat ca propunerea ministrului Apararii nu respecta rigorile legii. „CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii, o situație foarte neplacuta, care arata odata in plus, daca ar fi fost nevoie, ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale țarii. In situația in care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, dupa sedinta CSAT, ca nu il numeste pe Dumitru Scarlat sef al Statului Major al Armatei, acesta fiind propunerea ministrului Apararii, Gabriel Leș. Iohannis a precizat, in acest context, ca Armata nu poate ramane fara sef, asa ca a decis prelungirea…

- Nu l-a declarat nimeni, dar toata lumea vorbeste despre el. Nu face victime, dar consecintele sunt dezastruoase. Pentru a-i depista cauzele trebuie sa faci o incursiune in trecut. Nu in trecutul foarte indepartat, ci in trecutul recent. Totul a inceput in 1990. Poate chiar in timpul revolutiei anti-comuniste…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, se vor afla duminica, 14 octombrie, incepand cu ora 16.00, in poligonul Centrului 70 Geniu Aviatie din comuna Pantelimon, jud. Ilfov, pentru a se informa cu privire la capacitatea spitalului de campanie…

- In cadrul seminarului international Bucharest Forum 2018, organizat de Institutul Aspen Romania condus de Mircea Geoana si biroul din Bucuresti al German Marshall Fund of the US, am moderat azi doua paneluri pe teme de aparare, politica externa si de securitate. I-am avut ca speakeri, printre altii,…