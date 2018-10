Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a trimis vineri, 12 octombrie, Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei (303, 304 si 317 din 2004), au precizat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Sedinta de guvern in care va fi adoptata ordonanta…

- Va prezentam integral raspunsul Avocatului poporului: Avocatul Poporului reitereaza faptul ca nu se implica in controlul de constituționalitate al actelor normative emise in materie politica și electorala, iar rezolvarea problemelor sesizate in legatura cu O.U.G. nr. 86/2018 revine Parlamentului,…

- "Voi vota. Știți ca Romania are presedinția din umbra a Consiliului UE. Inseamna ca ne pregatim ca de la 1 ianuarie sa preluam presedinția, acesta e și motivul pentru care am mers in Italia și am avut o foarte buna intrevedere cu ministrul Justiției. Posibil ca la ziua referendumului sa fiu intr-o alta…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…

- Ministerul Justitiei a trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza conducerea Inspectiei Judiciare, au confirmat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Miscarea vine in contextul in care mandatele inspectorului sef al Inspectiei Judiciare…

- "Avem discuții acum pentru o posibila ordonanța de urgența in privința legii offshore. Dupa adoptarea legii, in Comisia de specialitate din Camera Deputaților s-au facut modificari pana in ultimele minute. Au fost discuții, dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este la fel de bine definit…

- Orban a amintit ca atat seful statului, cat si PNL au solicitat sesizarea Comisiei de la Venetia pentru ca aceasta institutie sa isi exprime punctul de vedere. "Din pacate, nici majoritatea parlamentara si nici CCR nu au acceptat sa astepte pana iau o decizie, ca punctul de vedere al Comisiei…

- Curtea Constitutionala a amanat, miercuri, pentru 18 septembrie, judecarea sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), relateaza News.ro. “In ceea ce priveste obiectia de…