- Autor: Serban CIONOFF Din țara lui Voltaire ne vine o știre-bomba: fostul președinte Nicolas Sarkozy este cercetat pentru nereguli in finanțarea campaniei electorale din 2007. La drept vorbind, lista faptelor cercetate este lunga dar nu are,cred, rost sa o mai detaliez aici. Rețin ideea esențiala:…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, luni seara, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice ”cu celeritate” daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a mai transmis documente prin care cereau situate si stabilirea pasilor de urmat in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa in care cere lamuriri despre posibile ingerinte in Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale. "Doamna premier ne-a informat ca Guvernul si/sau ministrul Justitiei vor transmite…

Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa în care cere lamuriri despre posibile ingerinte în Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Guvernul va transmite Comisiei Europene o adresa in care cere lamuriri despre posibile ingerinte in Justitie, dupa ce un document din 2012 privind MCV, facut public duminica, avea si o lista de persoane cu probleme penale.

- Fostul sef al statului Traian Basescu si fostul sef al SRI George Maior sunt cei care “l-au facut” pe Victor Ponta presedinte al PSD, a declarat, luni, liderul organizatiei PSD Vrancea și vicepreședinte PSD, Marian Oprisan. Potrivit acestuia, Ponta ”a jucat un rol foarte important in constructia sistemului…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata ca evaluarea activitatii ambasadelor Romaniei desfasurata la nivelul ministerului pe care il conduce se va termina in maximum 10 zile si a precizat ca nu exista nicio lista cu sefi ai misiunilor diplomatice care vor fi evaluati, actiunea…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Omul de afaceri Gigi Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, a recunoscut ca l-a contactat o…

- Victor Ponta a explicat intr-un nou sir de declaratii cum singurul care a apelat la ajutorul lui George Maior si al lui Florian Coldea a fost chiar Liviu Dragnea, in incercarea de a ajunge ministru de Interne in guvernul USL. Fostul lider PSD a precizat ca nu a avut niciodata incredere in Dragnea si…

- Victor Ponta lanseaza un nou atac la șeful PSD dupa ce Liviu Dragnea, intr-o emisiune, a spus ca Ponta a facut numiri in funcții la comanda SRI și a președintelui Traian Basescu. Victor Ponta il face “mincinos” pe Liviu Dragnea și ii cere sa precizeze cu nume și prenume miniștrii pe care i-ar fi numit…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri 'Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie.

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri. "Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a telefonat joi cancelarului german, Angela Merkel, si presedintelui francez, Emmanuel Macron, pentru a aborda situatia din Siria, a informat vineri Casa Alba, relateaza agentia EFE.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- In Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent, marți, George Maior, fostul șef al Serviciului. Ambasadorul statului in SUA a fost audita timp de șase ore, urmand ca și generalul (r) Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, sa fie audiat la inceputul lunii viitoare. Claudiu Manda…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi audiat Florian Coldea.

- Incintele in care Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI isi desfasoara activitatea ar putea deveni zone de securitate clasa I, dupa ce conducerea comisiei a trimis marti o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputatilor in acest sens. Aceasta cerere vine exact inainte ca…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian Basescu

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Puterea si opozitia s-au contrat, luni, in plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea raportului comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009, opozitia acuzand ca este vorba de ”o razbunare”, in timp ce puterea a sustinut ca a fost incalcata legea. Deputatul PNL Cezar Preda a…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei.

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…

- Traian Basescu a vorbit marți seara la emisiunea ”Romania 9”, de pe TVR1, despre controversata noapte a alegerilor din 2009. Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor nu a discutat cu Laura Codruța Kovesi pe atunci procuror general al Romaniei, care se afla, alaturi de șeful SRI,…

- Fostul deputat PNL Nicolae Stan, denunțatorul lui Paul Stanescu, a confirmat luni, la Antena 3, ca a fost contactat de DNA la începutul anului, cu privire la dosarului vicepremierului. Deci, nu Stan s-a dus la DNA sa duca probe noi, ci procurorii au sunat pentru a încerca…

- Autor: Petru ROMOȘAN Din timp in timp, prin diverse voci, unele chiar cat de cat serioase, ni se induce ideea ca am avea nevoie de o dictatura. Ca lucrurile nu mai pot merge asa, ca democratia, asa cum o practicam noi, e o crasa bataie de joc. Ce fel de dictatura ? O dictatura militara sau o sanatoasa…