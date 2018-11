Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ranit in explozia din Piatra Neamt și transferat la un spital din Belgia este in continuare in stare grava, a anuntat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Pacientul este in coma indusa.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri, la Sibiu, ca tanarul ars din Piatra Neamt, transferat la un spital in Belgia, are 50% sanse de supravietuire, neputand fi inca operat, din cauza ca starea lui este foarte grava. ‘Acum cinci minute am primit ultimul raport. (…) Este 50 – 50, adica…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, joi, in contextul trimiterii pacientului ranit in explozia din Piatra Neamț, in Belgia, ca Romania nu poate trata pacienții cu arsuri pe suprafețe de peste 50% din corp, scrie Mediafax. „Romania nu poate sa trateze pacientul care are arsuri mai mari de…

