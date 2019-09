Traian Băsescu ajunge în faţa judecătorului Fostul președinte, Traian Basescu, este chemat in fața judecatorilor. Chiar joi este programat primul termen in care cei de la CNSAS vor ca judecatorii sa constate ca fostul șef al statului a colaborat cu Securitatea. Basescu ii contrazice pe cei de la Consiliul Național Pentru Studierea Arhivelor Securitații și respinge categoric existența oricarui angajament. CNSAS […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

