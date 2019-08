Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a afirmat ca PSD trebuie sa ințeleaga faptul ca președintele Klaus Iohannis nu mai poate sa aprobe remanierea propusa de premier. Acesta a precizat ca, in acest context, PSD trebuie sa treaca in opoziție, iar PNL sa vina la guvernare.„Afara PSD ! Sa vina PNL ! PSD trebuie sa…

- Traian Basescu a afirmat ca PSD trebuie sa ințeleaga faptul ca președintele Klaus Iohannis nu mai poate sa aprobe remanierea propusa de premier. Acesta a precizat ca, in acest context, PSD trebuie sa treaca in opoziție, iar PNL sa vina la guvernare.„Afara PSD ! Sa vina PNL ! PSD trebuie sa…

- Fostul președinte Traian Basescu a facut, duminica seara, la Romania TV, o analiza a taberei de dreapta in preajma alegerilor prezidentiale:Iohannis daca nu va fi atent si va lasa gurile astea de propaganda gratuita de tip Turcan, Rares Bogdan, chiar dl Orban, le va lasa necontrolat, opozitia…

- ”Eu am atenționat ca ambele intrebari de la referendum au elemente de neconstituționalitate. Nu poți sa interzici amnistia și grațierea pentru o categorie și sa spui ca violatorii și criminalii pot fi grațiați. CCR a luat o decizie care nu putea fi alta. Nu poți combate faradelegea cu incalcarea…

- "Noi am atacat legea pensiilor la CCR, Curtea ne-a dat partial dreptate, ulterior ea a fost indreptata in urma deciziei CCR. Si, ca atare, ea a fost si promulgata de presedintele Romaniei. Orice guvern are obligatia sa asigure resursele financiare pentru a plati pensiile. (...) Iar acest lucru il…

- "Dar pe doamna Dancila cine o evalueaza? Valcov, cum e tradiția? Politicile economice ale Guvernului Dancila sunt pe contrasensul responsabilitații, ignora investițiile, ignora necesitațile mediului de afaceri. Executivul nu e in stare sa aiba o viziune mai lunga de cateva zile. Singura certitudine…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, intr-o postare pe pagina de Facebook a partidului, ca un eventual guvern al liberalilor va avea numarul ministerul limitat la 15, iar in paralel va avea loc o reforma a administrației centrale care, in momentul de fața, ar fi ”o frana in calea inițiative individuale”.…

- Fostul președinte Traian Basescu i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca veniturile industriei IT genereaza o contributie la Produsul Intern Brut care, in curand, va egala contributia intregii agriculturi autohtone. Din acest motiv, Basescu ii cere lui Orban „sa lase industria IT in pace”. „Fetele…