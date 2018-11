Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ar vrea ca in intervalul 15-21 noiembrie ar vrea sa depuna in Parlament o moțiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, in acea perioada aleșii partidului avand interdicție sa paraseasca Bucureștiul, au declarat surse din interiorul PNL, luni, pentru MEDIAFAX.Sursele citate au…

- Senatorul PMP Traian Basescu a indemnat din nou partidele din Opoziție sa incerce depunerea unei moțiuni de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Dancila, precizand ca este ultimul moment cand demersul ar avea șanse de reușita, potrivit Mediafax.

- "Opozitia trebuie sa incerce acum! Opozitia trebuie sa inteleaga un lucru elementar : fie ca vorbim despre economie, despre justitie, despre reprezentare la nivel UE, despre viata de zi cu zi a romanilor, majoritatea PSD – ALDE scufunda tara in mod accelerat. Este ultimul moment cand opozitia…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca Opozitia pare sa faca "un blat rusinos" cu PSD, refuzand sa depuna motiune de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, iar PNL si USR mimeaza opozitia, liderii Ludovic Orban si Dan Barna multumindu-se sa depuna doar motiuni simple impotriva ministrilor.

- "PNL si-a stabilit ca principal obiectiv pentru actuala sesiune parlamentara demiterea Guvernului prin motiune de cenzura, pentru a pune punct dominatiei lui Dragnea si a clanului din jurul lui. Am luat legatura, saptamana trecuta, cu colegii din Opozitie, inclusiv cu presedintele PMP, domnul Tomac,…