- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca nu-i da nicio șansa lui Alexandru Cumpanașu la alegerile prezidențiale.„Nu-i dau sanse pentru ca multi vor pune zbaterea lui legata de drama Alexandrei pe seama intentiei de a candida si va pierde foarte mult. Sunt convins…

- Cazul morții Alexandrei, adolescenta rapita, violata și cel mai probabil carbonizata de Gheorghe Dinca, face valva in presa internaționala. Reuters relateaza despre demiterile din Poliția Romana, dupa ce adolescenta nu a putut fi salvata in ciuda faptului ca a sunat de trei ori la 112.Citește…

- Consultantul politic Cozmin Gușa, intr-o intervenție la Realitatea TV, a declarat ca vinovat de acest sistem in care mor oameni este acel stat paralel nascut in Romania in timpul lui Traian Basescu.”Este un moment unghiular, nu triunghiular. Apropo de felul in care au decazut instituțiile…

- Fostul președinte Traian Basescu a profețit duminica seara cum va arata finala prezidențiala.„In momentul de fata pare ca vom avea un tur 2 cu Iohannis si Barna. Pare. Vom vedea ce evolutii vor fi in PSD unede este un adevarat spectacol”, a zis Basescu. El a zis ca in aceasta situatie…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacta, duminica, pe președintele USR Dan Barna despre care a spus ca are o abordare de penal ce nu poate nu poate avea pretenția de a candida la prezidențiale. Afirmațiile lui Basescu vin ca replica dupac e liderul USR a afirmat despre magistrații CCR ca sunt „vârful…

- Unul dintre vorbitorii din PSD Mureș a afirmat ca județul Mureș o susține pe Viorica Dancila pentru candidatura la prezidențiale. „Daca tot ați spus Basescu cel care a creat raul și ura in Romania ca va conduce o blonda, aceasta blonda frumoasa și doamna sa fie a noastra”, a spus membrul PSD,…

- In direct la Romania TV fostul președinte Traian Basescu a facut o declarație surpriza cu privire la alegerile prezidențiale din acest an. Traian Basescu susține ca premierul Viorica Dancila este...