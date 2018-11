Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a ieșit de la DNA, dupa mai bine de patru ore de audieri. La ieșire, Basescu a spus doar ca a fost martor la o comisie rogatorie.”Am fost martor intr-o comisie rogatorie”, a spus Traian Basescu, fara a preciza din ce țara era aceasta comisie rogatorie.…

- Momentul exploziei a fost surprins de un tanar care se afla in apropiere de blocul avariat. Acesta era live pe Facebook, cand s-a auzit o bubuitura puternica. "Noi eram in acest loc, in direct. Ne plimbam cu prietenii.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat joi seara, dupa opt ore de audieri in comisia SRI, ca a comunicat parlamentarilor poziția sa cu privire la protocoale, dar a vorbit și despre protestele din 10 august, informeaza MEDIAFAX."Am spus tot ce voiau sa se știe despre ele și domnul Manda o ...

- Descoperire cutremuratoare. Tanara gasita cu venele taiate intr-un hotel. Vezi ce a facut camerista care a gasit-o A gasit-o pe fata cu capul in perna și intr-o balta de sange. Iși taiase venele. Era conștienta, avea toate funcțiile vitale cand au luat-o cei de la ambulanța”, a declarat un martor, potrivit…

- Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, a fost audiat in calitate de martor, joi, de procurorii militari in dosarul violentelor din 10 august. "Fiind militar, nu pot sa dau foarte multe detalii", a declarat acesta. "Nu pot da nicio declaratie pe parcursul anchetei, sunt militar.…

- Deputatul PNL Victor Paul Dobre a anuntat, marti, ca este posibil ca liberalii sa solicite audierea in Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, cea care a dat ordinul de interventie in forta a jandarmilor la protestele din 10 august.