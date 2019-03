Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune puternica in aceasta dupa-amiaza, in zona cartierului timișorean Freidorf. In accident au fost implicate doua autoturisme, ambele fiind distruse serios, iar o femeie a suferit rani și a fost transportata la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor…

- Barbatul de 33 de ani care a fost implicat intr-un grav accident de circulație pe DN17 in Mijlocenii Bargaului este internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Acesta este intubat și sedat. Ieri dimineața, un barbat de 33 de ani din Rusu Bargaului a provocat un grav accident de…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns cu masina intr-o intersectie fara sa acorde prioritate de trecere unui autovehicul care circula regulamentar, lovindu-l in plin.

- Vești proaste pentru posesorii de mașini second hand din Romania. Un studiu efectuat in 2018 a concluzionat ca 66% dintre aceste autovehicule au suferit cel puțin o dauna serioasa. Daca ai cumparat o mașina la mana a doua in ultimul an, atunci sunt șanse mari ca aceasta sa fi fost implicata intr-un…

- Intervenție medicala in premiera la Galați. Doctorii au reușit sa salveze o pacienta care suferise un accident vascular cerebral, cu ajutorul trombolizei, o procedura speciala, care topește cheagurile de sange.

- Daniela Mirescu, o fata de doar 21 de ani din județul Braila, și-a gasit sfarșitul dupa trei saptamani de chinuri pe patul spitalelor. Fata a suferit un accident mai puțin obișnuit cu puțin timp inainte de Revelion, pe 29 decembrie. Ea se afla in mașina ei cand un pom s-a prabușit tocmai peste mașina…

- Trei tineri, care se intorceau de la o discoteca, nu au mai ajuns acasa. Din cauze necunoscute masina pe care o conducea un tanar in varsta de 28 de ani a izbit un cap de pod, a zburat cateva zeci de metri si a ajuns in curtea unui localinic.Acesta spune ca doar ce iesise sa aduca niste lemne cand a…

- Mircea Ungureanu, soferul care, aseara, a provocat cumplitul accident din Iasi, zona Metalurgie, in urma caruia a murit un om, iar alte cinci persoane au fost ranite, este in coma de gradul 3, la spital.