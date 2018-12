Stiri pe aceeasi tema

- Intre localitatile Moftinu Mic si Vraja Crasnei, pe Drumul National 19, s-a produs un accident mortal, miercuri seara, in jurul 21:30. In urma impactului dintre un TIR si un autoturism, o persoana si-a pierdut viata.

- Cinci tineri și-au pierdut viața langa Vadu Moldovei, in noaptea dintre sambata spre duminica. Mașina lor a fost strivita de un TIR, niciunul dintre ei neavand vreo șansa la supraviețuire. In autoturismul morții se aflau cinci tineri: Ionuț, Iustian, Gabi, Narcis și Ionuț, cu varstele cuprinse intre…

- In autoturismul morții se aflau cinci tineri: Ionuț, Iustian, Gabi, Narcis și Ionuț, cu varstele cuprinse intre 17 și 21 de ani, scrie observator.tv. Prieteni, cei cinci au mers sa sarbatoreasca intoarcere unuia dintre tineri din Anglia. In jurul orei 02.30, odata ce petrecerea s-a spart,…

- Un accident de circulație, soldat cu o victima, s-a produs luni dimineața, 12 noiembrie, in jurul orei 08:30, pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, o femeie in varsta de 68 de ani, din Cluj-Napoca, angajata intr-o traversare neregulamentara a strazii Regele Ferdinand…

- O masina de politie a tamponat din spate un automobil marca "Mercedes", la un semafor de pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Imaginile au fost publicate pe o retea de socializare de catre un martor ocular.

- O persoana a murit și alte șase au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident petrecut pe DN 2C, in localitatea Amara din județul Ialomița, in care au fost implicate o mașina și o caruța. Citește și: VIDEO INFIORATOR! Momentul impactului dintre un camion și un microbuz! Au murit șase oameni…

- ULTIMA ORA… Accident spectaculos in aceasta seara pe o strada din cartierul 13 Decembrie, unde doua soferite s-au ciocnit. Evenimentul rutier s-a petrecut din cauza uneia dintre soferite care nu a acordat prioritate. Aceasta a patruns cu viteza, de pe o artera secundara, pe strada principala fara sa…

- A vrut sa se fereasca de o mașina, dar i-a venit de hac un semn de circulație. E soarta de care a avut parte un rus in timp ce aștepta la semafor pentru a traversa strada. Incidentul a fost surprins de o camera instalata pe bordul unei mașini aflata in trafic in orașul Krasnodar, Rusia. In imagini se…