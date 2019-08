Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liga, aflat la guvernare in Italia, a anuntat vineri ca va prezenta in Senat o motiune de neincredere in guvern pentru a determina caderea guvernului condus de Giuseppe Conte, exprimandu-si totodata speranta ca in curand sa poata fi organizate alegeri anticipate, relateaza dpa preluat de…

- Instagram, aplicația deținuta de Facebook, ascunde, incepand de joi, numarul de like-uri primite de utilizatori. Masura va fi valabila in mai multe țari, inclusiv Australia și Japonia, pentru a "elimina presiunea" asupra utilizatorilor. Experimentul presupune ca utilizatorii sa vada numele unui alt…

- Artiști de Grammy, senzații noi ale jazzului european, orchestre și trupe din New York, Mexic, Italia, Rusia, Spania, Franța și Romania vin la București pentru a opta ediție a Bucharest Jazz Festival. Organizat...

- Un elicopter s-a prabușit pe un zgarie nori din New York, in cartierul Manhattan, potrivit edition.cnn.com. Pilotul si-a pierdut viata. Articolul Un elicopter s-a prabușit pe un zgarie nori din New York apare prima data in GAZETA de SUD .

- Soția lui Robert de Niro, actrita si cantareata Grace Hightower, cere, in cadrul procesului de divorț, jumatate din averea starului, estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit Page Six, scrie Mediafax.La o audiere care a avut loc joi, la Curtea Suprema din Manhattan, New York, echipa…