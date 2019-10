Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite, sâmbata dimineața, dupa ce un autotren si un microbuz au intrat în coliziune, în judetul Ialomita, pe ruta Slobozia – Urziceni, între localitatile Balaciu si Sfântu Gheorghe. A fost activat planul roșu de intervenție,…

- Politistii efectueaza, marti, 69 de perchezitii in Bucuresti si judetele Calarasi, Ilfov, Ialomita, Prahova la locuintele unor persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, precum si la depozite si la oficii postale utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat."In fapt, o grupare…

- Politistii efectueaza, marti, 69 de perchezitii in Bucuresti si judetele Calarasi, Ilfov, Ialomita, Prahova la locuintele unor persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, precum si la depozite si la oficii postale utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat. "In fapt, o grupare…

- Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania, dupa 30 de ani de democratie in care toate partidele s-au perindat la guvernarea Romaniei fara sa ridice nivelul de trai al cetatenilor astfel incat romanii sa nu-si mai paraseasca tara, a declarat luni seara presedintele Confederatiei…

- Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania, dupa 30 de ani de democratie in care toate partidele s-au perindat la guvernarea Romaniei fara sa ridice nivelul de trai al cetatenilor astfel incat romanii sa nu-si mai paraseasca tara, a declarat luni seara presedintele Confederatiei…

- Ziarul Unirea Rata șomajului, scadere de 0,1% in luna august 2019. Trei sferturi dintre persoanele fara loc de munca erau din categoria de varsta 25-74 de ani In august, fata de luna anterioara, rata somajului a inregistrat o scadere de 0,1% in Romania, pana la 3,8%, iar peste trei sferturi dintre persoanele…

- Mihai Chirica le considera "prostituate" pe tinerele fete care au ales sa mearga la munca in strainatate si "sclavi" pe compatriotii nostri care au ales calea pribegiei pentru un trai mai bun. Dl. Chirica si-a pierdut complet busola morala, trebuie sa demisioneze imediat. Este inacceptabil ca primarul…

- Un tribunal superior irlandez a emis miercuri un ordin care permite companiei aeriene low-cost Ryanair sa ii impiedice pe pilotii irlandezi ai companiei sa intre in greva la finele acestei saptamani. Ryanair s-a adresat tribunalului pentru a obţine un ordin care să vizeze Forsa, organismul…