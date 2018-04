Stiri pe aceeasi tema

- Masina care a cazut in raul Olt, judetul Valcea, a fost identificata de catre echipele de interventie aflate la fata locului. Potrivit scafandrilor, cadavrele parintilor fetitei salvate, un bar...

- Un tanar de 22 de ani a murit, sambata noaptea, iar alti patru au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara.

- Accident mortal in Prahova, joi noapte, 29 martie! Un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului la Predeal Sarari, langa școala din comuna. O tanara in varsta de 18 ani, care era pasager in mașina, și-a pierdut viața in urma accidentului. La volanul autoturismului se afla…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 9:30 pe DJ 219, drum ce leaga localitatile Predeal Sarari si Valeni. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, rasturnandu-se cu masina pe carosabil. Initial, doua persoane au fost ranite, insa una dintre…

- Un BMW cu numere de Cluj a ajuns intr-un șanț in apropiere de localitatea bacauana Valea Budului, deși șoseaua era uscata. Mașina s-a rasturnat pe cupola insa pasagerii nu au ramas incarcerați. La sosirea forțelor de intervenție, cele doua persoane aflate in autoturismul rasturnat au refuzat transportul…

- O tanara mama in varsta de 25 de ani a trait cea mai mare drama dupa ce si-a lasat fiica pret de cateva minute singura in masina. Cand s-a intors atat autoturismul, cat si micuta de doi ani nu mai erau.

- Fiica lui Andrei Gheorghe a facut o gluma macabra, pe Facebook, cu câteva ore înainte sa afle de moartea tatalui ei vitreg. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare mesajul: ”Touch the water. Share this post or your mother dies in her…

- Robert Cimpoieru, fratele cunoscutei artiste Mira, avea 22 de ani. Noaptea trecuta, prietenul sau care se afla la volan, a pierdut controlul masinii si a intrat intr-un cap de pod. Tanarul a murit pe loc in accidentul petrecut in judetul Gorj. Pe pagina de socializare a mamei tanarului au…

- O femeie in varsta de 74 de ani, din judetul Brasov, aflata sub influenta alcoolului, a cazut cu masina in raul Olt dupa ce a acrosat un atelaj hipo, care mergea in aceeasi directie, evenimentul avand loc pe DJ 112, in zona localitatii Harman. ''In apropierea podului peste Olt, conducatoarea auto…

- Accident grav in sectorul Rascani al Capitalei. O masina s-a rasturnat chiar in fata unei statii de troleibuz. La fata locului se afla un echipaj de la ambulanta. Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Un avion privat, care decolase din Emiratele Arabe Unite si se indrepta spre Turcia, s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-vestul Iranului, in urma incidentului aviatic pierzandu-si viata unsprezece persoane, inclusiv fiica unui om de afaceri turc, informeaza agentia

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, Abigail, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un tragic accident de masina care a avut loc in New York, potrivit contactmusic.com. Informatia a fost facuta publica marti, de agentul actritei. Accidentul a avut loc…

- Accident tragic de 8 Martie in Capitala. O femeie, de 50 de ani, si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita de o masina. Nenorocirea rutiera a avut loc, aseara, in jurul orei 20:00, la intersectia strazilor Decebal si Nicolae Titulescu din sectorul Botanica.

- Pompierii de la Detașamentul Suceava au intervenit, sambata, la doua accidente rutiere care au avut loc la Mitocu Dragomirnei și la Adancata. Accidentele s-au produs in codiții de circulație pe timp de iarna, una din mașini lovindu-se de un copac iar alta rasturnandu-se in afara carosabilului. In ...

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- O persoana a murit și doua au fost ranite, miercuri dimineața, in urma unui accident petrecut intr-o stație de carburanți din municipiul Vaslui. Doua mașini au intrat in coliziune, iar una din acestea s-a rasturnat. Accidentul s-a produs intr-o benzinarie din Vaslui. Trei persoane au fost ranite in…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Au aparut imaginile cu accidentul din aceasta dupa amiaza de pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Va reamintim ca, un TIR s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Camere video din…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Un barbat, de 60 de ani, și-a pierdut viața, azi noapte, in urma unui incendiu puternic izbucnit in locuința sa din comuna Daneasa. Locuia singur și, cel mai probabil, dormea atunci cand focul a cuprins intreaga construcție. Vecinii au fost ...

- Un tanar in varsta de 27 de ani a decedat azi la spitalul din Sighetu Marmației dupa o serie de evenimente in care a fost implicat. Mai intai s-a autoaccidentat in timp ce lucra cu tractorul, insa pe drumul spre spital mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident de circulație.

- Incendiul a pornit marti-dimineata, 13 februarie 2018, in jurul orei 4,30, cel mai probabil in urma unui scurtcircuit electric. Din fericire familia s-a salvat, insa agoniseala de pana acum s-a facut scrum. Citeste mai mult: adev.ro/p431md

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Un incendiu produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric la un conductor deteriorat, a mistuit un autovehicul pe strada Targul Nou din Caracal. Evenimentul s-a produs duminica-dimineața, 4 februarie. La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Caracal din ...

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier care a avut loc miercuri, 31 ianaurie, la Pauliș . Mașina lui Catalin a fost prinsa intre doua camioane, iar baiatul nu a mai avut nicio șansa. Peste doua saptamani, urma sa implineasca 19 ani. La Barzava, județul Arad, este doliu,…

- Potrivit Centrulului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane din cauza unui accident rutier, in care un tir incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, circulatia pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu a fost oprita pe ambele sensuri la km 202 400 de metri, intre localitatile…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Un tanar de 19 ani, din comuna Calafindești, ce conducea luni noapte un autoturism pe DJ 209D, din comuna Balcauți, a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar masina a derapat, rasturnandu-se in afara parții carosabile.Din accident, a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto, precum și ...

- Robert, fost concurent la "Insula Iubirii", s-a rasturnat cu masina. Din fericire nu a fost ceva grav, fiind vorba de un test. Cand a vazut fotografia, Medana a dat like postarii sotului ei, Robert.

- Doua persoane, soț și soție, aflate intr-un autoturism ieri seara, au scapat ca prin urechile acului de moarte, dupa ce au plonjat intr-un rau, de la cațiva metri buni inalțime. Incidentul a avut loc la intrarea in Reșița, pe DJ 582, in jurul orei 16.00, conform expressdebanat.ro. Mașina era condusa…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Patru turisti, printre care se numara și o tanara din Slatina, Olt, au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, dupa ce, in timpul noptii de sambata spre duminica, au ramas cu masina blocata in zapada, pe drumul ce leaga ...

- Un tanar a fost prins și este cercetat de polițiști dupa ce a accidentat șase persoane, dintre care una a decedat, in județul Bistrița-Nasaud, pe șoseaua spre Vatra Dornei. s-a intamplat vineri, cand un tanar de 16 ani din localitatea Tureac din județul Bistrița-Nasaud s-a urcat bine baut la volanul…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…