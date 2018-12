TRAGERE LA SORTI EURO 2020. România, GRUPĂ DE FOC în preliminariile pentru EURO 2020 TRAGERE LA SORTI EURO 2020 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Ceremonia de tragere la sorti a grupelor pentru calificarea la Euro 2020 are loc la ora 13:00, la Dublin, una din cele 12 gazde ale turneului final. Va fi de altfel o premiera in istoria turneelor finale: primul campionat european care nu e organizat de o singura tara, ci de 12 orase europene. Printre ele se numara si Bucuresti care va gazdui patru meciuri: trei din faza grupelor si o optime de finala. Pe Arena Nationala se vor juca trei partide din cadrul Grupei C (14, 18 si 22 iunie) si o optime de finala (29 iunie). PRO X transmite, duminica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

