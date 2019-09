Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin”, incepand cu ora 12:00, are loc tragerea la sorți a Cupei Romaniei, competiție in care Petrolul se afla printre echipele calificate, dupa o pauza de cinci ani. Cu un traseu mai mult decat facil, pana acum, ploieștenii spera la inca un tur ”de incalzire”,…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca pentru el cea mai importanta competitie este Liga I, insa a precizat ca in niciun caz nu va neglija Cupa Romaniei. El a explicat ca in partida de miercuri cu CSM Resita, din saisprezecimile…

- Tragerea la sorti a 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei a avut loc la sediul Federatiei Romane de Fotbal, iar FC Viitorul a avut noroc si va disputa o „dubla” cu Sanatatea Cluj, echipa din Seria 5 a Ligii a III-a. Sanatatea Cluj a ajuns in aceasta faza dupa ce a eliminat in tururile precedente pe…

- Astazi, la ora 12.00, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, a avut loc tragerea la sorti a saisprezecimilor Cupei Romaniei. Formatiile oltene au fost imperecheate astfel: CSM Resita – Universitatea Craiova, FCU – Universitatea Cluj si Flacara Horezu – Astra Giurgiu Partidele vor avea loc in perioada…

- Astazi, la ora 12.00, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, va avea loc tragerea la sorti a saisprezecimilor Cupei Romaniei. Echipele din esaloanele inferioare au disputat marti si miercuri partidele din turul 4. Din cele optsprezece meciuri jucate, acestea sunt echipele care s-au calificat mai departe,…

- Astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, va avea loc tragerea la sorti a saisprezecimilor Cupei Romaniei. Echipele din esaloanele inferioare au disputat marti si miercuri partidele din turul 4. Din cele optsprezece meciuri jucate, acestea sunt echipele care s-au calificat mai departe, in saisprezecimi:…

- S a stabilit cand se va juca meciul de fotbal Victoria Cumpana Liga a 4 a FC Farul Constanta Liga a 2 a , din faza a treia nationala a Cupei Romaniei, editia 2019 2020. Partida va avea loc joi, 29 august, pe stadionul din Complexul Sportiv Centenar 2018 din Cumpana. Deocamdata, pe site ul oficial al…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, tragerea la sorți pentru confruntarile din faza a doua a Cupei Romaniei. Aflata in liga a treia de fotbal, ACS SR Brașov va intalni pe Magura Cisnadie, grupare din liga a patra. Cetate Rașnov se va duela pentru un loc in faza…