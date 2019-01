Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica, numarul persoanelor care au suferit accidente de munca in primele șase luni din 2018 a scazut cu 23,4%, la 2.096, iar 36 persoane au fost accidentate mortal. Sectoarele economiei naționale in care au fost cele mai multe accidente de…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in accidente provocate de intemperii in Statele Unite, unde ninsorile, vantul puternic si ploile abundente au perturbat transporturile foarte solicitate in aceasta perioada de sarbatori, potrivit AFP. Furtuna de zapada "Eboni" afecteaza o mare…

- Numarul de accidente rutiere mortale produse pe drumurile din Alba, comunicate de IPJ, a fost mai mic in anul 2018 decat in anul precedent. Și-au pierdut viața 20 de persoane, intre care doi copii cu varste de 7 și 10 ani, și un adolescent de 16 ani. Tragediile s-au produs din cauza neatenției la volan,…

- De la inceputul lunii ianuarie pana la mijlocul lui decembrie, in acest judet 80 de persoane au murit in accidente de circulatie. In multe situatii soferii s-au urcat bauti la volan si au pierdut controlul masinii.

- In urma cu 18 ani, cand mama ei i-a donat un rinichi, Simona Moisei s-a nascut a doua oara. A fost primul pacient cu transplant renal la Spitalul Dr. C.I. Parhon din Iași, singurul centru care face astazi, in Moldova, astfel de intervenții. Dupa transplant, a dat alte valențe vieții, pe care o traiește…

- Un tanar de 18 ani si-a pierdut viata in urma unui grav accident rutier. Tanarul din Salistea de Sus a decedat la cateva ore dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Tragedia s-a produs ieri dimineata, in jurul orei 06.30, in orasul Salistea de Sus din Maramures.

- Judecatorii ieseni au trimis in Marea Britanie o femeie de etnie roma originara din Barlad acuzata de trafic de carne vie. Diamanta Bratianu poate fi una dintre primele victime romane ale unei legi intrata in vigoare in 2015 in Marea Britanie, care pedepseste cu inchisoare pe viata traficantii de persoane.…