- Un F-16 al US Air Force s-a prabusit miercuri aproape de Las Vegas, in vestul Statelor Unite, al treilea incident de acest gen in doua zile pentru armata americana, transmite AFP. "Un F-16 de la baza aeriana Nellis (Nevada) s-a prabusit in jurul orei 10,30 (17,30 GMT) in cursul unui antrenament de rutina…

- Patru oameni au murit, dupa ce un elicopter al marinei SUA s-a prabușit in California in timpul unui antrenament. Anunțul prabușirii a fost facut de armata Statelor Unite ale Americii. Aparatul de zbor de tipul CH – 53E Super Stallion s-a parubușit in apropiere de El Centro, la puțini kilometri de granița…

- Patru pușcași marini au decedat dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apropierea graniței dintre SUA și Mexic. Incidentul este cercetat de Marina Americana. Patru pușcași marini și-au pierdut viața intr-un accident aviatic care a avut loc in apropiere de granița dintre USA și Mexic, la…

- Cauza accidentului mnu se cunoaste deocamdata, au informat autoritatile americane. Aparatul, un Super Stalion de tip CH-53E, care apartinea celui de-al treilea batalion de aviatie ai Puscasilor Marini. Aparatul a cazut in apropiere de granita cu Mexicul, in localitatea El Centro.…

- Un elicopter al puscasilor marini s-a prabusit in timpul unei misiuni de antrenament in sudul Californiei, iar cei patru membri ai echipajului sunt considerati morti, a anuntat armata. Elicopterul de tip CH-53E Super Stallion s-a prabusit marti, dupa ora locala 14.30 (miercuri, 0.30, ora Romaniei),…

- Un elicopter al puscasilor marini s-a prabusit in timpul unei misiuni de antrenament in sudul Californiei, iar cei patru membri ai echipajului sunt considerati morti, a anuntat armata, relateaza The Associated Press. Elicopterul de tip CH-53E Super Stallion s-a prabusit marti, dupa ora locala 14.30…

- Ministrul turc al Apararii a avertizat sambata impotriva unei „invazii“ a Frantei in nordul Siriei, reactia venind in contextul primirii unei delegatii a combatantilor kurzi la Palatul Elysee.

- Premierul polonez a anuntat ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima generatie si pe care "americanii le vand doar Poloniei", "vor asigura securitatea tarii intr-un mod fara precedent".Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a anuntat vineri ca Polonia si SUA au…

- Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica „cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii”, nu vor fi eligibili pentru a servi in armata „in afara unor circumstante limitate”.De asemenea, se arata in memoriu…

- Daca unii deputați din Parlament au salutat inițiativa PD-ului despre eliminarea serviciului militar obligatoriu, alții s-au dat cu parerea ca e prea devreme ca Moldova sa treaca la o armata profesionista. De asemenea, unii sunt de parerea ca reformele in domeniul armatei trebuie anunțate de de ministrul…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Acordul nuclear iranian ramane in interesul Statelor Unite, a apreciat marti un inalt responsabil al Pentagonului, in timp ce presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este un acord "oribil", relateaza AFP. "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major…

- "Am avut intalnire cu ministrii apararii din tarile formatului B9. (...) Le-am spus care sunt opiniile mele in cateva teme importante pentru Romania. Din punctul si al nostru de vedere garantii ale securitatii noastre nationale sunt apartenenta la NATO, deci NATO si parteneriatul strategic cu Statele…

- "Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de 2% pentru Aparare, in 2017 din acest 2% Romania cheltuind in jur de 40% numai pentru cheltuielile de inzestrare a Armatei. Tehnic, in momentul de fata Romania indeplineste toate cele trei cerinte ale NATO, atat alocarea a…

- Intalnirea președintelui rus, Vladimir Putin, cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu, și ministrul de externe Serghei Lavrov, dupa care a fost dat ordinul de retragere a trupelor din Siria, a generat o dezbatere curioasa in Internetul de limba rusa.

- Ministrul apararii din SUA, Jim Mattis, aflat in vizita in Oman, a avertizat ca orice atac chimic comis de catre regimul sirian nu ar fi deloc intelept, informeaza duminica AFP."Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al Apararii.

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterala in domeniile apararii si medicinei, in special in segmentul tehnico - militar, si evolutia situatiei de securitate la nivel international care impune consolidarea dialogului in cadrul organizatiilor internationale, potrivit unui comunicat MApN.…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a declarat, joi, ca Statele Unite si Turcia discuta deschis despre pozitiile diferite ocupate in conflictul sirian si a adaugat ca cele doua parti sunt in cautarea unui numitor comun, relateaza The Associated Press.

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Recompensa - in valoare de 98 de milioane de pesetas, precizeaza Ministerul aregntinian al Apararii - va fi platita "persoanei care va da o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana isi continua cautarile cu mijloace limitate, iar…

- SUA sunt preocupate ca planurile UE de a strange legaturile de aparare intre membrii blocului risca sa submineze NATO ca alianta care se confrunta cu o Rusie resurgenta. "Noi nu vrem sa ajungem in situatia in care proiectele UE vor prelua cerinte sau forte... din NATO, pentru a le aduce in UE", a spus…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 si 15 februarie, la Reuniunea ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, la Bruxelles.Potrivit MApN, in prima zi a activitatii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Daca vicepremierul Paul Stanescu sustinea ca partidul va discuta in cadrul Biroului Permanent despre dezvaluirile aparute in presa cu privire la abuzurile DNA, ministrul Apararii, Mihai Fifor sustine ca subiectul nu a fost abordat in cadrul sedintei.“S-a discutat despre agenda legislativa”,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Mai multi ministri ai apararii din coalitia internationala antijihadista in Siria si Irak se reunesc marti la Roma pentru a discuta despre noua forma a actiunii lor comune si in special despre soarta luptatorilor gruparii Stat Islamic (SI) inchisi in Siria, relateaza AFP. "Lupta nu s-a incheiat", a…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state de plata. La nivelul Directiei financiare a MApN s-au facut simulari privind aplicarea noii legi a salarizarii, pentru personalul MApN cresterea fiind de aproximativ 3%. (...)…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a declarat ca modernizarea Marinei Militare nu mai poate fi amanata, iar programele de inzestrare pornesc de la conditia nenegociabila ca aceste produse de inalt nivel tehnologic sa fie realizate in Romania. Ministrul apararii a vizitat structurile marinei militare de…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are în vedere lansarea unui program de înzestrare…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, scrie digi24.ro.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Un satelit ultra-secret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- Un satelit ultrasecret dezvoltat de Pentagon nu a reusit sa ajunga pe orbita din cauza unei lansari SpaceX care nu s-a desfasurat asa cum ar fi trebuit. Satelitul, cunoscut dupa numele sau de cod Zuma, nu a reusit sa ramana pe orbita si a cazut inapoi in atmosfera Pamantului.

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…