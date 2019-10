Tragedie: un soldat şi-a împuşcat mortal opt camarazi de arme şi pe încă doi i-a rănit Soldatul care a comis aceste crime a fost retinut. Se pare ca militarul ar fi suferit de probleme de sanatate mintala. Faptele s-au petrecut in satul Gorny, nu departe de orașul Chita, vineri seara.



Soldatul - al carui nume nu a fost dat publicitatii - asigura paza bazei militare. Din cauza problemelor de sanatate, soldatul se credea ca el este stapanul bazei militare si devenise agresiv in ultimul timp.



Impușcaturile au avut loc la ora locala 18:20 (11:20 GMT), in timpul schimbarii de garda de la baza din regiunea Transbaikal, a declarat ministerul rus al Apararii.



