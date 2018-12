Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți suporteri rapidiști au plecat sa colinde gloriile giuleștenilor, iar acestora li s-a alaturat și Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. "E o acțiune extraordinara. Acum mergem sa colindam toți șefii de galerie pe care i-a avut Rapidul. Azi am auzit și eu cateva cantece in premiera", a spus Pancu…

- Constantin Barsan lipsise la ultimele sedinte de CL, iar colegii sai din grupul social-democrat au anuntat ca este bolnav. In urma cu doua luni, acesta a facut un efort si a venit, totusi, la una dintre intruniri, insa era evident ca se afla intr-o stare de sanatate din ce in ce mai subreda.…

- Prezenta celui care a finantat timp de 20 de ani gruparea alb-visinie a fost una surprinzatoare avand in vedere faptul ca George Copos, condamnat in dosarul Transferurilor in 2014, a afirmat in mai multe randuri ca nu va mai reveni niciodata in fotbal. Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache,…

- Daniel Pancu (41 de ani) a tinut un discurs prin care i-a facut pe jucatorii Rapidului sa se ridice in picioare si sa cante, la finalul victoriei obtinute duminica, 3-2 cu CS Tunari pe teren propriu, care a dus echipa din Giulesti pe primul loc in seria a doua a ligii a treia.

- Prezent marti dimineata in cadrul emisiunii ProSport Live, Florin Manea, managerul sportiv al Rapidului, a dezvaluit motivul care a dus la "ruptura" dintre Daniel Niculae si Daniel Pancu, simbolurile considerate punctul de echilibru al noului proiect din Giulesti.