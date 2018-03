Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Fiul de numai 5 ani al fostului portar al naționalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat vineri, dupa aproape un an in care s-a luptat cu o boala incurabila. Anunțul dureros a fost facut chiar de catre fostul sportiv, pe contul sau de Twitter. „Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui sa fiu eu…

- Primarul din Caracal, Liviu Radu, a declarat ca este vorba despre cei doi copii ai familiei Zambrea, un tanar, o tanara si de sotul acesteia din urma. In accident a fost ranita si sotia tanarului.”Este o tragedie pentru ca din aceasta familie Zambrea au murit baiatul, in varsta de 24 ani…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina fara sofer a Uber in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Uber a anuntat ca a suspendat programul de masini autonome in Statele Unite si Canada.

- Cel putin 14 persoane, intre care si patru copii, au murit inecati in noaptea de vineri spre sambata dupa ce barca in care se aflau circa douazeci de migranti proveniti din Turcia s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee, a anuntat politia portuara...

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Noapte de coșmar pentru o familie din comuna Bacioi. Mama și cei doi copii minori au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Totul s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 4:57.

- Crima oribila in localitatea Amara. O femeie de 46 de ani a fost injunghiata, sambata dupa amiaza, de sotul ei, in urma unui conflict in timpul careuia victima l-a anuntat ca il paraseste si urmeaza sa se mute la Slobozia la fiica cea mare.

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Tragedie pe sosea, duminica dimineata, între Pitesti si Râmnicu Vâlcea. O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, dupa ce soferul unui autoturism a intrat într-un TIR, anunta centrul infotrafic.

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Un barbat de 70 de ani a murit vineri intr-un incendiu iscat la locuinta sa din comuna timiseana Banloc, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat. "ISU...

- O femeie de 73 de ani, din Targu-Jiu, a murit, luni dimineața, in plina strada. Pensionara se afla langa Piața de Flori din centrul municipiului cand i s-a facut rau. Batrana se afla la cumparaturi. Ea a apucat sa le spuna vanzatorilor ca are nevoie de ajutor. Eforturile medicilor de la Ambulanța…

- Un accident soldat cu moartea unei femei de aproximativ 65 de ani a avut loc in aceasta seara (azi, 17 februarie) in localitatea Certeze. Din primele informații reiese ca femeia era culcata pe asfalt, iar o mașina condusa de un satmarean a trecut pur și simplu peste ea. Șoferul spune ca nu a observat-o…

- S-a intors de la munca si si-a gasit copilul fara suflare. Tragedie intr-o familie din Capitala, unde mama si-a gasit fiica de 25 de ani strangulata in apartamentul in care locuiau, chir de Ziua Indragostiților.

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Un nou caz socant a avut loc la Constanta. Un bebelus a murit la cateva ore dupa ce a venit pe lume la o clinica privata din municipiul Constanta. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook bebelusul care a murit pe 2 Februarie s a nascut la un spital privat din Constanta si a fost transferat la Spitalul…

- O femeie din Galati a fost depistata la Constanta in timp ce practica cersetoria cu trei minori. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au depistat o femeie, in varsta de 28 de ani, din municipiul Galati, care apela la mila publicului,…

- In urma cu putine momente o tragedie s-a produs la Campulung. Vorbim aici despre o femeie de 86 de ani ce a cazut de pe geamul unui apartament situat la etajul doi al unui bloc. Data fiind varsta avansata a femeii, dar si ranile pe care le-a suferit, aceasta a murit. Ramane de stabilit daca este…

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Femeia in varsta de 82 de ani care a fost ranita in urma incendiului care a avut loc pe 23 ianuarie a decedat, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, medicul-sef al Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Botosani, Petrica Radacuceanu. Femeia a suferit arsuri ale cailor respiratorii,…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- O femeie care a nascut la un spital privat a murit la scurt timp dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Constanta, unde fusese trasnferata in urma aparitiei unor complicatii. Reprezentantii spitalului privat sustin ca decesul a fost cauzat de o anomalie placentara…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- O femeie si copilul ei au decedat joi seara, iar alte trei persoane, printre care un copil de un an, au fost ranite intr un grav accident rutier care a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului, in care au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.ro. Purtatorul…

- O femeie de 34 de ani și-a pierdut viața imediat dupa ce a nascut intr-o clinica privata. Aceasta a intrat in stop cardiac și a fost trimisa de urgența la Spitalul Județean Constanța, insa medicii nu au mai putut face nimic.

- Tanara a fost gasita miercuri dimineata, de prietenul ei. Barbatul vorbise cu ea la telefon cu o seara inainte, insa nu a banuit nimic deoarece femeia s-a comportat ca si cum totul era in ordine. Cand a sunat-o din nou dimineata, aceasta nu a mai raspuns. A mers acasa la ea pentru a vedea…

- O femeie de 85 de ani a murit miercuri dimineata, dupa ce s-a prabusit intr-un sant. Aceasta a fost gasita de preotul din comuna Matei inconstienta, in zapada. In ciuda eforturilor celor doua echipaje medicale ajunse la fata locului, batrana nu a mai putut fi salvata.

- O femeie din comuna Stanesti, judetul Gorj, a fost amendata de politistii din localitate cu 100 de lei pentru ca si-ar fi lasat cainele liber pe drum. Contravenienta sustine ca nu era cainele ei.

- O femeie si-a pierdut viata intr-un accident rutier provocat de un sofer beat. Accidentu a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:55. In timp ce conducea autoturismul pe DJ 177A, din orașul Frasin, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat de 31 de ani, din comuna…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- Un barbat de 88 de ani s-a stins din viata in asteptarea unei ambulante, care nu a mai putut inainta din cauza zapezii, ramanand la aproximativ doi kilometri de casa sa. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) a fost solicitat sa intervina la un caz in localitatea Chiperesti, comuna Tutora,…

- Un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata pe strada Sararie dupa ce a intrat brusc in stop cardio-respirator. O femeie care trecea prin zona a incercat sa-i salveze viata si a inceput ea singura manevrele de resuscitare pana la sosirea unui echipaj SMURD. Manevrele au fost continuate si pe drumul spre…

- O femeie in varsta de 70 de ani din comuna doljeeana Cetate a murit dupa ce a fost plimbata intre doua spital. Ioana Victoria Grasoi a ajuns la unitatea spitaliceasca din Calafat pe data de 9 ianuarie, iar medicul de garada a trimis-o cu o ambulanta la Craiova. Cadrele medicale le-a spus rudelor a doua…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Partile responsabile civilmente au fost obligate la plata sumelor de 30.000 de lei si 120.000 de euro, cu titlu de daune materiale si daune morale. Tragedia rutiera din data de 6 iunie 2014 in urma careia doi copii au murit a fost solutionata, ieri, in prima instanta, de magistratii Judecatoriei Constanta.…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava.

- Unul dintre tinerii raniti in accidentul ce a avut loc noaptea trecuta in statiunea Mamaia a murit la spital. "In ciuda eforturilor depuse de medici, pacientul in varsta de 28 de ani a decedat in cursul zilei de astazi" a precizat purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta,…

- O mașina a lovit o femeie cu doi copii, marți, in timp ce cei trei traversau regulamentar o strada don Galați. Femeia mergea pe jos, iar cei doi baieți erau pe trotinete, potrivit martorilor. La un moment...

- Un barbat de 55 de ani a murit dupa ce s-a dezechilibrat și a cazut de la etajul al doilea, peste balustrada, in casa scarii blocului in care locuia. Tragedia a avut loc intr-un bloc de pe B-dul Cloșca din Satu Mare, luni, 1 ianuarie. La fața locului a ajuns și un echipaj medical insa […]

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Douazeci de membri ai aceleiasi familii, intre care sase copii, si-au pierdut viata luni in coliziunea a doua autocare in nordul Filipinelor, in timp ce se indreptau spre o slujba de Craciun, a anuntat politia, relateaza AFP.Un autocar de mici dimensiuni care transporta grupul a intrat intr-un…