Tragedie! Un cunoscut om de televiziune din Romania A MURIT in accident! Salvatorii nu au mai putut

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Anamaria Pop a murit intr-un accident. Artista de folclor avea doar 37 ani, iar in momentul accidentul se indrepta catre un eveniment unde urma sa cante! Anamaria Pop era intr-un autoturism care a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac din stanga direcției…

- Tragedie pe drumul dintre Bocsig și Beliu, pe DJ792 A, sambata dupa-masa, unde o familie tanara cu 2 copii au fost implicați intr-un accident rutier. Unul dintre copii a murit Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 17:30 chiar la ieșire din Beliu spre Bocsig, unde autoturismul in care se afla o…

- Tragedie pe șoselele din Timiș, in aceasta dimineața. O tanara și-a pierdut viața in urma unui accident rutier provocat de un șofer care a intrat pe sens opus, din cauza faptului ca avea alte preocupari la volan. Accidentul s-a produs pe drumul național Timișoara – Lugoj. Tanarul in varsta de 22 de…

- O camioneta a lovit frontal un grup de motociclisti in statul american New Hampshire, provocand decesul a sapte persoane si ranirea altor trei, au anunțat autoritatile, citate de Reuters. Soferul camionetei a supravietuit si a fost identificat, insa nu a fost arestat. Autovehiculul pe care il conducea,…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- E tragedie in familia unui cantareț. Fiica lui de numai 3 ani a murit intr-un accident teribil: s-a inecat. Soția lui Bode Miller i-a transmis condoleanțe lui Granger Smith dupa ce starul a dezvaluit joi ca fiica lui s-a inecat in casa lor. Morgan Miller, a carei fiica, Emmy a murit in bazinul unui…

- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, duminica seara, pe DN 18, intre localitațile Petrova și Leordina, din județul Maramureș, in urma impactului dintre doua mașini. Una dintre persoanele decedate este un copil, transmite Mediafax.Potrivit ISU Maramureș, la accidentul dintre localitațile…

Tragedie in lumea fotbalului! Un mare jucator a decedat intr-un accident rutier cumplit Jose Antonio Reyes (35 ani), fost fotbalist la Sevilla, Real Madrid, Arsenal și Atletico a decedat in urma unui accident rutier.