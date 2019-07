Stiri pe aceeasi tema

- Ziua neagra continua pe șoselele din vestul țarii. Un nou accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Arad. Un autoturism s-a izbit de un tir, iar in urma coliziunii un copil de aproximativ 9 ani a murit. Accidentul s-a petrecut pe DJ 792A, la ieșire din Beliu, spre…

- Dezechilibrul dintre viața personala și cea profesionala poate duce la epuizare sau „burnout”, un sindrom care a fost recunoscut recent de catre Organizația Mondiala a Sanatații drept o boala. Atunci cand devii parinte, prioritațile ți se schimba, viața personala devine din ce in ce mai solicitanta…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe o șosea extrem de circulata din vestul țarii. Un barbat și-a pierdut viața, iar o femeie a fost preluata de elicopterul SMURD, solicitat la fața locului. Accidentul s-a petrecut pe DN 7, pe drumul ce leaga Aradul de Deva. In accident a fost implicat autoturismul…

- Grav accident de circulație, in vestul țarii, in aceasta dupa amiaza. Un barbat a murit decapitat, iar un altul s-a ales cu mai multe rani, in urma unui accident rutier petrecut la iesirea din Vladimirescu spre Horia, in județul Arad. Polițiștii au ajuns de urgența la fața locului, la fel și mai multe…

- Un accident produs joi seara, pe DJ144, in Prahova, a mai curmat o viața. Șoferul, un tanar de 26 de ani din Ariceștii Rahtivani, conducea cu viteza foarte mare pe drumul care leaga localitațile Nedelea de Florești. Polițiștii spun ca la un moment dat acesta a pierdut controlul volanului, izbindu-se…

- Lumea mondena este in doliu! Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident tragic, petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța. Designerul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar impactul a fost nimicitor. Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila…

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 79 intre Șimand și Chișineu Criș, in județul Arad, intre un autoturism și un tir. Șoferul mașinii, un tanar de 22 de ani a ramas incarcerat. Din pacate, dupa ce a fost scos dintre fiare, medicii au declarat decesul, pentru ca nu raspundea manevrelor de resuscitare Ciculația…