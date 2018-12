Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 10 luni din comuna Adamclisi, județul Constanța, a murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a cazut din pat intr-o galeata cu apa, in timp ce mama lui a ieșit sa aduca lemne.Cadrele medicale de la Ambulanța din Constanța au intervenit, sambata, pentru salvarea unui bebeluș de 10 luni,…

- Tragedie pe sosea, in dimineata de Ajun. Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti in judetul Constanta, intre Galbiori si Crucea, pe DN2A, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens.

- Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in cartierul Ferentari din Bucuresti. Tanarul in varsta de 15 ani a cazut in gol de pe terasa blocului cu patru etaje in care locuia. Totul s-ar fi intamplat chiar sub ochii parintilor, potrivit a1.ro. Medicii au incerat in zadar sa-l resusciteze…

- Un bebelus de doar o luna a murit la spitalul din Cantemir. Parintii l-au dus in coma, iar medici nu l-au mai putut salva. Decesul a survenit in urma unei hemoragii intracraniene, sustin reprezentantii spitalului.Potrivit lor medicilor, micutul a fost lovit in regiunea capului.

- Un tanar in varsta de 31 de ani, care suferea de o boala incurabila, a murit pe 29 noiembrie, pe un pat de spital. Cand prietenii au vrut sa-i caute mama, ca sa-i dea vestea tragica, au gasit-o și pe femeie moarta, in casa. Baiatul a fost internat in spital și a murit pe 29 noiembrie. Nimeni n-a reușit…

- Tragedie fara margini pe drumul care leaga Timisoara de Moravita, informeaza Romania TV. Un sofer care transmitea live pe Facebook a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un tractor apoi a ricosat in alt autoturism. O fetita care se afla in masina care circula regulamentar a murit si ea, iar alti…

- Un șofer de 24 de ani a accidentat mortal un pieton de aproximativ 40 de ani, întins pe carosabil, duminica dimineața, pe DN 38, informeaza reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța. Potrivit sursei citate, accidentul rutier s-a petrecut la ora 05,50, când…