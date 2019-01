Stiri pe aceeasi tema

- Spargere in toiul noptii intr-un magazin din sectorul Botanica al Capitalei. Acum doua zile, un individ a fost prins in flagrant de oamenii legii, chiar in momentul in care fura dintr-o alimentara.

- Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in cartierul Ferentari din Bucuresti. Tanarul in varsta de 15 ani a cazut in gol de pe terasa blocului cu patru etaje in care locuia. Totul s-ar fi intamplat chiar sub ochii parintilor, potrivit a1.ro. Medicii au incerat in zadar sa-l resusciteze…

- Tragedie in Italia, acolo unde o adolescenta de 14 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul al șaselea al cladirii in care locuia. Duminica dimineața, in jurul orei locale 9:30, un trecator din zona Ostiense din capitala Italiei a dat peste trupul neinsuflețit al unei adolescente in varsta…

- Un tanar, care astepta transportul public in statie, a fost accidentat de catre un sofer care conducea cu viteza. Accidentul a avut loc in sectorul Botanica al Capitalei.Victima a fost transportata la Spitalul de Urgenta.

- Un copilas de 4 ani a murit sambata (3 noiembrie) seara dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Satu Mare. Tragedia s-a intamplat pe B-dul Independentei. Echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic pentru a salva copilasul. Politia a deschis o ancheta in acest caz […]

- A cazut in gol de la o inaltime de peste 30 de metri, iar impactul cu solul a fost fatal. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit aseara, in jurul orei 19:00, in curtea unui bloc de locuinte din sectorul Rascani al Capitalei.

- Din cauza cutremurului, un cos de fum al unei case vechi de pe Strada Maica Domnului din Sectorul 2 al Capitalei s-a deteriorat, iar caramizile au cazut pe o masina. Un cutremur cu magnitudine 5,8 s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, fiind…

- O tanara de 28 de ani se zbate pentru viata pe patul de spital, dupa ce a cazut de la etajul doi al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al Capitalei.