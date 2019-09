Stiri pe aceeasi tema

- Ascultarea unor cantece care au un ritm mai mare de 120 de batai pe minut, precum "Born to Run" al lui Bruce Springsteen si "American Idiot" al formatiei Green Day ii face pe oameni sa conduca imprudent, potrivit unui studiu citat de Smart Radio, transmite mediafax.

- Jair Bolsonaro a atacat-o pe Michelle Bachelet, înaltul comisat ONU pentru drepturile omului, abordând subiectul dictaturii din Chile, în timpul careia ea și parinții sai au fost torturați, dupa ce ea a criticat crimele comise de poliție și spațiul tot mai mic pentru democrație din…

- Cântareata spaniola Joana Sainz, membra a Super Hollywood Orchestra, a fost ucisa de un dispozitiv pirotehnic care i-a explodat în abdomen, pe scena din localitatea Las Berlanas, de lânga Madrid, unde sustinea un recital, potrivit The Sun, preuat

- Pilotul francez Anthoine Hubert, in varsta de 22 de ani, si-a pierdut viata, sambata pe circuitul Spa-Francorchamps din Belgia, intr-un accident produs in timpul cursei de Formula 2 disputata in marja Grand Prix-ului de Formula 1 de duminica, indoliind sportul cu motor din Franta. Implicat in debutul…

- Laura Bretan și Ester Peony, rivalele finalei naționale a concursului Eurovision din acest an, vor susține impreuna un moment special pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, alaturi de Olivier Kaye. Televiziunea Romana reunește pe scena Festivalului International Cerbul de Aur 2019 trei artiști indragiți…

- Facebook a transmis ca nu este rolul sau sa îndeparteze de pe platforma conținuturile "despre care o tabara implicata în dezbaterea politica crede ca sunt false", printr-o declarație oferita ca raspuns la disputa legata de informațiile eronate privind taxa de moștenire în…

- Jurnalistul ucrainean Iuriy Bulat a murit, duminica, intr-un oraș din regiunea Kiev dupa ce a fost implicat intr-o bataie și unul dintre atacatori i-a secționat artera carotida, scrie unian.info. Jurnalistul Iuriy Bulat a murit in urma unei secționari a arterei carotide intr-un atac din orașul Slavutych…

- Durere fara margini intr-o familie din satul Puscasi. Un barbat in varsta de 32 de ani si-a taiat gatul cu cutitul si, pana la sosirea medicilor de la SMURD s-a stins, sub privirile ingrozite ale parintilor sai. Miercuri dimineata, Calin Tuchendre a avut o ultima discutie mai aprinsa, la telefon,…